Донбасс: один боец ДНР погиб, трое ранены в результате обстрелов ВСУ

Донецк, 12 декабря. Один человек погиб, трое пострадали в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувший понедельник. Об этом во вторник сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

По его словам, в результате артиллерийского обстрела со стороны киевских солдат погиб один боец ДНР, еще трое военных получили ранения.

Ранее сообщалось, что подразделения украинских военнослужащих за минувший день выпустили по городам и поселкам Донецкой народной республики более 700 боевых припасов.

Кроме того, в ДНР сообщили о 35 обстрелах со стороны ВСУ.