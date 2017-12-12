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Донбасс: один боец ДНР погиб, трое ранены в результате обстрелов ВСУ
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    Донбасс: один боец ДНР погиб, трое ранены в результате обстрелов ВСУ

    14:09  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:10  12 Декабря 2017
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    Донбасс: один боец ДНР погиб, трое ранены в результате обстрелов ВСУ

    Донецк, 12 декабря. Один человек погиб, трое пострадали в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувший понедельник. Об этом во вторник сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

    По его словам, в результате артиллерийского обстрела со стороны киевских солдат погиб один боец ДНР, еще трое военных получили ранения.

    Донбасс: один боец ДНР погиб, трое ранены в результате обстрелов ВСУ

    Ранее сообщалось, что подразделения украинских военнослужащих за минувший день выпустили по городам и поселкам Донецкой народной республики более 700 боевых припасов. 

    Кроме того, в ДНР сообщили о 35 обстрелах со стороны ВСУ. 

    Автор: Дана Балан
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    #днр #всу #донбасс #украина #донецк #басурин
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