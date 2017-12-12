Захарова подсказала американцам остроумный способ добраться до Луны

Москва, 12 декабря. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала решение президента США Дональда Трампа о возобновлении программы по высадке людей на Луну.

Как указано в обновленной американской космической программе, Соединенные Штаты Америки должны стать «лидером в пилотируемых полетах в Солнечной системе».

«Алексей Пушков задал резонный вопрос: а как туда долетят американцы без ракетных двигателей, ведь они даже на МКС без наших добраться не могут? На мой взгляд, хотя вопрос и логичный, но ответ очевиден — их туда доставят «русские хакеры», — иронично отметила российский дипломат.

Напомним, ранее председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков указал на то, что американские астронавты не смогут добраться до спутника Земли без российских космических двигателей.