Генпрокурор Украины придумал, как наказать Россию за Керченский мост

Киев, 12 декабря. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев прорабатывает новые меры, которые позволят наказать Россию за строительство Крымского моста.

По его словам, украинская прокуратура проводит экологическую экспертизу строительства моста. Если результаты экспертизы «подтвердят вероятность экологической катастрофы», украинская прокуратура предложит странам Организации черноморского экономического сотрудничества создать совместную следственную группу по данному вопросу.

«Мы планируем обратиться к странам Черноморского сотрудничества - к Болгарии, Грузии, Румынии, Турецкой Республике - с предложением создания в рамках Европейской конвенции о взаимопомощи по уголовным делам совместной следственной группы для проведения досудебного следствия, а затем и следствия по строительству этого моста», — заявил Луценко.

Генпрокурор также добавил, что результатом этих действий могут стать экономические санкции и заочное осуждение причастных к строительству моста.

Напомним, Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. В ходе голосования большинство жителей полуострова высказались за вхождение Крыма в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. В марте 2014 года президент России Владимир Путин поставил перед министерством транспорта задачу построить мост через Керченский пролив в автомобильном и железнодорожном вариантах.