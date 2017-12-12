Сирия, 12 декабря. Обострился междоусобный конфликт в рядах вооруженной оппозиции в Восточной Гуте Дамаска. Курды возобновили принудительную мобилизацию в провинции Хасака. Террористы ИГ1 взорвали шумовую бомбу в иракском городе Басра, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут артобстрел позиций боевиков в районе города Бейт Джинн на юго-западе Дамаска; продолжают бои с «Ан-Нусрой»*** к северо-востоку от Хамы; обстреливают позиции «Нусры» севернее Хамы.

«Исламское государство»1: организовало взрыв в центре города Басра в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): продолжает вести огонь по позициям курдов в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в южной части Алеппо.

«Файлак Ар-Рахман»: ведет междоусобные бои с «Лива Абу Муса Аль-Ашари» в районе Восточной Гуты Дамаска.

Курды: задержали местных жителей Хасаки для принудительной мобилизации.

Провинция Дамаск

В районе Западной Гуты Дамаска не утихают столкновения между силами САР и радикалами антиправительственной группировки «Джебхат Ан-Нусра»1. Агентство новостей Damascus Now сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) провели артиллерийский обстрел позиций боевиков в населенном пункте Бейт Джинн. О нанесенном радикалам уроне пока не сообщалось.

Тем временем на территории Восточной Гуты возобновилось противостояние в рядах вооруженной оппозиции. Как передает агентство новостей Al Manar News, в результате боев между формированиями «Файлак Ар-Рахман» и «Лива Абу Муса Аль-Ашари» три исламиста получили ранения. О том, к какому из формирований относились раненые, не сообщается. Известно, что инцидент произошел в деревне Хаммурия. Напомним, ранее группировка «Лива Абу Муса Аль-Ашари» присоединилась к «Файлак Ар-Рахман», однако, по-видимому, достичь согласия боевикам так и не удалось.

Провинция Алеппо

Новостной интернет-портал вооруженной оппозиции Syrian Revolution News Network заявляет о том, что сирийские военные самолеты провели несколько боевых вылетов в южной части провинции Алеппо. Авиаударам подверглись оборонительные сооружения исламистов объединения «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, в районе городов Рамла, Ас-Сияль и Хувэйве. Сведений о потерях со стороны боевиков не поступало.

На севере провинции тем временем не прекращаются столкновения между исламистами Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемыми Турцией, и подразделениями Демократических сил Сирии**** (SDF). Отряды ССА ведут огонь по опорным пунктам курдов на границе кантона Африн.

Провинция Ракка

В городе Ракка прогремел очередной взрыв. Как передает корреспондент информационного агентства Al Manar News, взрывное устройство детонировало в центральном районе и привело к гибели одного из мирных граждан. На подконтрольных курдам территориях практически ежедневно происходят взрывы СВУ, заложенных террористами «Исламского государства». Несмотря на то, что город был захвачен курдскими подразделениями еще в середине октября, он до сих пор не является безопасным для проживания гражданских лиц, поскольку работы по разминированию столицы провинции все еще не завершены. Кроме того, серьезный урон был причинен городу военными самолетами Соединенных Штатов Америки, которые наносили беспорядочные авиаудары, в том числе, в центре Ракки.

Провинция Хама

После того как в провинцию были направлены дополнительные части Сирийской арабской армии (САА), возобновились бои между радикалами «Тахрир Аш-Шам» и проправительственными силами вблизи населенных пунктов Ум-Туракия, Аль-Мушерифа и Аз-Заферея. Об этом сообщает Telegram-канал (SRNN2011). Напомним, ранее сообщалось о том, что силы САР временно оставили город Аль-Мушерифа. Сирийские ВВС оказывают поддержку союзникам САА, нанося авиаудары по укрепрайонам боевиков недалеко от границы между Хамой и Идлибом на окраине населенного пункта Абу Дали.

Одновременно с этим правительственная армия обстреливает укрепления радикалов в районе города Аль-Латамина к северу от административного центра провинции со своих позиций на контрольно-пропускном пункте «Масасна».

Провинция Эс-Сувейда

На северо-востоке провинции Эс-Сувейда в деревне Бусайна в результате взрыва мины, предположительно заложенной исламистами «Джебхат Ан-Нусры», погибли двое местных жителей. Напомним, практически весь регион, за исключением западных окраин, находится под контролем Сирийской арабской армии (САА). Исламисты лишились данных территорий, после того как Соединенные Штаты Америки значительно сократили финансирование исламистских формирований.

Провинция Хасака

Сирийская демократическая армия**** (SDF) задержала двух молодых людей в районе населенного пункта Аль-Нашва для призыва в свои ряды. Напомним, ранее курды несколько раз проводили принудительную мобилизацию местного населения, вследствие чего жители многих населенных пунктов на севере Сирии вышли на митинги против курдского произвола. В результате массовых протестов курды были вынуждены приостановить аресты. Возобновление обязательного призыва может привести к новым демонстрациям мирных граждан.

Ирак

Боевики «Исламского государства», состоящие в числе «спящих ячеек», продолжают осуществлять подрывную деятельность на территории Ирака. По информации новостного портала Al Sumaria News, ИГИЛовцы взорвали шумовую бомбу в одном из кафе в районе Табхат Аль-Араб в центре населенного пункта Басра. К счастью, никто их местных граждан не пострадал. Басра является самым большим по величине и наиболее густонаселенным городом после Багдада. Таким образом, несмотря на то, что премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о полном освобождении страны от террористов, очаги сопротивления ИГИЛ1 все еще сохраняются в различных иракских провинциях.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)