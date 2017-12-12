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Украина
«Превзошли 300 спартанцев»: Порошенко воспел подвиг «киборгов» Донецкого аэропорта
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    «Превзошли 300 спартанцев»: Порошенко воспел подвиг «киборгов» Донецкого аэропорта

    14:26  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:26  12 Декабря 2017
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    «Превзошли 300 спартанцев»: Порошенко воспел подвиг «киборгов» Донецкого аэропорта

    Киев, 12 декабря. Украинский президент Петр Порошенко поздравил военнослужащих Сухопутных войск ВСУ с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что подвиг «киборгов» Донецкого аэропорта превзошел славу трехсот спартанцев. 

    Петр Порошенко назвал «трудным временем для Украины» бои за Донецкий аэропорт, длившиеся 242 дня. По его мнению, Сухопутные войска «стали на защиту независимости и территориальной целостности страны». При этом во время столкновений была полностью разрушена инфраструктура воздушной гавани. Позднее Киев стал называть участников операции «киборгами», скрывая тот факт, что это было одним из самых болезненных поражений ВСУ.

    «Навеки войдет в историю Украины подвиг «киборгов» Донецкого аэропорта, превзошедший славу трехсот спартанцев, несокрушимость и стремительность «Черной бригады», стойкость, мужество и непобедимость всех воинов... которые, ежеминутно рискуя жизнью на «нуле», надежно стоят на защите не только своего Отечества, но и всей демократической Европы», — говорится в поздравлении.

    «Превзошли 300 спартанцев»: Порошенко воспел подвиг «киборгов» Донецкого аэропорта

    Порошенко добавил, что Украина всегда будет помнит тех, кто отдал свою жизнь за мир и спокойствие, светлое будущее страны. Он подчеркнул, что якобы нет такой силы, которая способна сломить «дух и волю украинского воина».

    Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. Киев инициировал силовую операцию против ДНР и ЛНР в апреле того же года. Урегулированием конфликта занимаются на переговорной площадке в Минске, лидеры стран «нормандского формата» считают минские соглашения безальтернативными. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #всу #донбасс #украина #порошенко
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