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Курды провели в Ираке первую конференцию по геноциду езидов
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    Курды провели в Ираке первую конференцию по геноциду езидов

    14:04  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:06  12 Декабря 2017
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    Курды провели в Ираке первую конференцию по геноциду езидов

    Дохук, 12 декабря. В лагере беженцев Дохук состоялась первая конференция, посвященная геноциду езидов боевиками «Исламского государства»1.

    Управляющий администрацией лагеря беженцев Дияр Лазгин Халиль сообщил, что на конференции были представлены документы с подтверждением фактов преступлений, совершенных боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) против езидского населения Курдистана.

    Халиль отметил, что в лагере проживают 256 девочек, спасенных из плена игиловцев, и все они могут свидетельствовать о геноциде езидов. Ранее сообщалось, что боевики «Халифата» напали на езидский район Синджар в августе 2014 года. Сотни мужчин и стариков были казнены, тысячи женщин и детей попали в рабство.

    Курды провели в Ираке первую конференцию по геноциду езидов

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #езиды #дохук
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