Курды провели в Ираке первую конференцию по геноциду езидов

Дохук, 12 декабря. В лагере беженцев Дохук состоялась первая конференция, посвященная геноциду езидов боевиками «Исламского государства»1.

Управляющий администрацией лагеря беженцев Дияр Лазгин Халиль сообщил, что на конференции были представлены документы с подтверждением фактов преступлений, совершенных боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) против езидского населения Курдистана.

Халиль отметил, что в лагере проживают 256 девочек, спасенных из плена игиловцев, и все они могут свидетельствовать о геноциде езидов. Ранее сообщалось, что боевики «Халифата» напали на езидский район Синджар в августе 2014 года. Сотни мужчин и стариков были казнены, тысячи женщин и детей попали в рабство.

1 Организация запрещена на территории РФ.