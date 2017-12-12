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Взрыв в Австрии оставил три страны ЕС без газа из России
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    Взрыв в Австрии оставил три страны ЕС без газа из России

    14:03  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:03  12 Декабря 2017
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    Взрыв в Австрии оставил три страны ЕС без газа из России

    Вена, 12 декабря. Взрыв на крупнейшем газовом хабе OMV в австрийском Баумгартене прервал поставки газа из Российской Федерации в Италию, Венгрию и Словению. Соответствующую информацию приводит агентство Bloomberg.

    Как говорится в сообщении газового регулятора E-Control, «транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии в настоящее время прерваны». Отмечается, в пока не ясно, когда будут сняты ограничения.

    Как сообщил глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, взрыв на газовом хабе не повлияет на обеспечение топливом украинских потребителей. По его словам, в случае приостановки поставок газа на Украину из ЕС будет увеличен отбор из подземных хранилищ.

    Отметим, что через газовую станцию Баумгартен прокачивается около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.

    На газопроводе в федеральной земле Нижняя Австрия произошел мощный взрыв. По предварительным данным, ЧП не обошлось без жертв. Кроме того, ранения получили, как минимум, 18 человек.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #австрия #газопровод
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