Взрыв в Австрии оставил три страны ЕС без газа из России

Вена, 12 декабря. Взрыв на крупнейшем газовом хабе OMV в австрийском Баумгартене прервал поставки газа из Российской Федерации в Италию, Венгрию и Словению. Соответствующую информацию приводит агентство Bloomberg.

Как говорится в сообщении газового регулятора E-Control, «транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии в настоящее время прерваны». Отмечается, в пока не ясно, когда будут сняты ограничения.

Как сообщил глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, взрыв на газовом хабе не повлияет на обеспечение топливом украинских потребителей. По его словам, в случае приостановки поставок газа на Украину из ЕС будет увеличен отбор из подземных хранилищ.

Отметим, что через газовую станцию Баумгартен прокачивается около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.

На газопроводе в федеральной земле Нижняя Австрия произошел мощный взрыв. По предварительным данным, ЧП не обошлось без жертв. Кроме того, ранения получили, как минимум, 18 человек.