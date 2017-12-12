Украинцы сбегут от политического кризиса в Чехию — пражский дипломат

Большое число украинцев мигрирует в Чехию из-за политического кризиса в Киеве. Такой прогноз дал экс-чрезвычайный и полномочный посол Чехии на Украине Ярослав Башта.

«Когда я на это смотрю [на политический кризис на Украине], я понимаю, что в Чехии будет очень много украинцев. Уже сейчас они являются самым многочисленным нацменьшинством в Чехии, у нас их живет больше, чем словаков. Я вижу, что сейчас [на Украине] есть попытка организовать госпереворот и досрочные выборы, попытка отстранить действующую власть. Были попытки опросить граждан Украины, 2/3 опрошенных сказали, что они не хотят жить на Украине, потому что там нет перспектив для них и их детей», — сказал Башта в программе «Время покажет» на Первом канале.

По словам дипломата, оставшаяся треть опрошенных связала свое тяжелое материальное положение с войной, которая сегодня продолжается в Донбассе.

Одним из последствий политического кризиса на Украине станет то, что граждане страны начнут массово мигрировать в Чехию, в которой и без того являются самым многочисленным национальным меньшинством.

«Я боюсь, что если события в Киеве будут продолжаться, количество представителей нацменьшинств в Чехии будет расти», — закончил свою мысль Ярослав Башта.

Напомним, 17 октября напротив здания Верховной рады началась бессрочная акция протеста, одним из главных ее зачинщиков стал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Украинские правоохранители задержали Саакашвили 8 декабря за попытку госпереворота, однако через несколько дней суд освободил политика, поскольку за него поручились депутаты парламента, сообщает «Газета.ru».

Саакашвили организовал несколько шествий за «народный импичмент» действующего президента Украины Петра Порошенко.