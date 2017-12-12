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Программу ремонта подъездов в Московской области завершат к 2020 году
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    Программу ремонта подъездов в Московской области завершат к 2020 году

    13:52  12 Декабря 2017  /обновлено: 13:52  12 Декабря 2017
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    Программу ремонта подъездов в Московской области завершат к 2020 года

    Красногорск, 12 декабря. Власти Московской области намерены в течение 2018 и 2019 годов привести в порядок оставшиеся в регионе 45 тысяч подъездов, нуждающиеся в ремонте. Чтобы поддержать эту работу, из регионального бюджета выделят 3, 25 миллиарда рублей. 

    «В следующем году планируется ремонт оставшихся 45 тыс. подъездов. Мы его предлагаем разбить на два года: 30 тыс. в 2018 году, 15 тыс. в 2019 году», — цитирует Хромушина интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Чиновник добавил, что муниципальные власти до 1 марта 2018 года подготовят перечни подъездов, которые планируется отремонтировать.

    Отметим, в 2016 году, когда был объявлен старт программы восстановления подъездов в Московской области, в регионе было около 80 тысяч подъездов, нуждающихся в ремонте. За прошлый и текущий годы их число уменьшилось почти вдвое — на 38,5 тысяч подъездов. 

    Автор: Федор Веснин
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