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Политика
Пушков объяснил, почему не видит перспективы возвращения делегации РФ в ПАСЕ в 2018 году
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    Пушков объяснил, почему не видит перспективы возвращения делегации РФ в ПАСЕ в 2018 году

    13:51  12 Декабря 2017  /обновлено: 13:52  12 Декабря 2017
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    Пушков объяснил, почему не видит перспективы возвращения делегации РФ в ПАСЕ в 2018 году

    Москва, 12 декабря. Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков сообщил, что не видит перспективы возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в январе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции. 

    Он полагает, что грядущая встреча будет носить консультативный характер.

    «Но перспективы нашего возвращения в январе я, откровенно скажу, не вижу, потому что регламент на изменен», — подчеркнул сенатор.

    Пушков объяснил, почему не видит перспективы возвращения делегации РФ в ПАСЕ в 2018 году

    Пушков также добавил, что в случае приезда делегации РФ абсолютно любой депутат может потребовать голосования по полномочиям России, затем наблюдательная комиссия будет готовить доклад, и только потом данный вопрос вынесут на всеобщее заседание, передает «РИА Новости»

    Он также считает, что в ходе заседания «агрессивное меньшинство» снова будет пытаться навязать свое мнение большинству.

    «Это будет Украина, Прибалтика, Швеция, Польша, это будут еще несколько стран Западной Европы, которые выкатят целый сонм аргументов, почему нельзя возвращать Россию без санкций», — считает Пушков. 

    Пушков объяснил, почему не видит перспективы возвращения делегации РФ в ПАСЕ в 2018 году

    Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что скоро в ПАСЕ восторжествует «здравый смысл». 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #украина #пушков #пасе
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