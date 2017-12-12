Песков прокомментировал просьбу признать татарский язык вторым государственным в РФ

Москва, 12 декабря. В настоящее время на повестке дня в Кремле не стоит вопрос о признании татарского языка вторым государственным в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге с представителями СМИ.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента прокомментировать заявление старейшин Татарстана, которые обратились к думскому спикеру Вячеславу Володину с просьбой признать татарский вторым государственным языком в России.

«Нет, в повестке дня сейчас нет такого вопроса», — кратко ответил Песков.

Отметим, что в настоящее время статус «государственного» в республиках Российской Федерации носят более тридцати языков, включая татарский, который является государственным языком Республики Татарстан. Общее количество говорящих на татарском языке в России оценивается в 5,5 млн человек.