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Песков прокомментировал просьбу признать татарский язык вторым государственным в РФ
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    Песков прокомментировал просьбу признать татарский язык вторым государственным в РФ

    14:57  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:59  12 Декабря 2017
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    Песков прокомментировал просьбу признать татарский язык вторым государственным в РФ

    Москва, 12 декабря. В настоящее время на повестке дня в Кремле не стоит вопрос о признании татарского языка вторым государственным в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге с представителями СМИ.

    Журналисты попросили пресс-секретаря президента прокомментировать заявление старейшин Татарстана, которые обратились к думскому спикеру Вячеславу Володину с просьбой признать татарский вторым государственным языком в России.

    «Нет, в повестке дня сейчас нет такого вопроса», — кратко ответил Песков. 

    Отметим, что в настоящее время статус «государственного» в республиках Российской Федерации носят более тридцати языков, включая татарский, который является государственным языком Республики Татарстан. Общее количество говорящих на татарском языке в России оценивается в 5,5 млн человек.

    Песков прокомментировал просьбу признать татарский язык вторым государственным в РФ

    Автор: Валентин Меликов
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