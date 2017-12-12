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Песков: Говорить о попытке РФ заполнить вакуум на Ближнем Востоке нельзя
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    Песков: Говорить о попытке РФ заполнить вакуум на Ближнем Востоке нельзя

    13:46  12 Декабря 2017  /обновлено: 13:46  12 Декабря 2017
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    Песков: Говорить о попытке РФ заполнить вакуум на Ближнем Востоке нельзя

    Москва, 12 декабря. Россия давно присутствует на Ближнем Востоке, ее политика направлена на восстановление и спасение Сирийской арабской республики, говорить о попытке РФ заполнить некий оставленный США вакуум нельзя, заявил во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Так он ответил на попытку журналистов связать поездку Владимира Путина в Сирию, Турцию и Египет с заполнением вакуума в регионе и укреплением позиций России на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости.

    Песков отметил, что президент РФ ведет последовательную и целенаправленную политику в регионе, и она направлена «на восстановление и спасение Сирийской арабской республики, поддержку легитимной власти, поиски политического урегулирования в САР».

    «Здесь речь не о попытках заполнить вакуум, вакуума не бывает. Россия давно присутствует в регионе и преследует свои прагматические интересы и ориентируется на взаимовыгодное и взаимодоверительное сотрудничество», — подчеркнув Песков.

    Песков: Говорить о попытке РФ заполнить вакуум на Ближнем Востоке нельзя

    Он также добавил, что поездка российского президента на Ближний Восток также связана с развитием многоформатных двустосторонних отношений с Турцией, Сирией и Египтом.

    Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин прибыл в Сирию, где объявил, что считает цели российских военных в САР выполненными и отдал приказ о выводе большей части российской группировки войск с сирийских территорий.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #песков
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