Кремль поддержал решение Олимпийского собрания по участию спортсменов РФ в Олимпиаде-2018

Москва, 12 декабря. Кремль поддерживает решение Олимпийского собрания России, одобрившего участие спортсменов РФ в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Об этом заявил во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. По его словам, еще на прошлой неделе глава государства Владимир Путин сообщил, что никто не должен чинить препятствий спортсменам, которые, согласившись на условия Международного олимпийского комитета, примут решение выступить на зимних Играх-2018. Соответствующее решение, поддерживающее спортсменов РФ в их решении, должно было быть принято Олимпийским собранием.

«Сейчас Олимпийское собрание состоялось, решение принято, таким образом, можно только говорить о его поддержке», — заключил Песков.

Напомним, в понедельник комиссия Олимпийского комитета России заявила о поддержке российских атлетов, готовых принять участие в Олимпиаде-2018. Олимпийское собрание во вторник единогласно поддержало такое решение.

5 декабря МОК отстранил российскую сборную от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, отметив, что отдельные спортсмены после того, как их одобрит специальная комиссия, смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.