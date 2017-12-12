Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
На западе Москвы рухнул башенный кран
Спорт
Кремль поддержал решение Олимпийского собрания по участию спортсменов РФ в Олимпиаде-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кремль поддержал решение Олимпийского собрания по участию спортсменов РФ в Олимпиаде-2018

    13:33  12 Декабря 2017  /обновлено: 13:33  12 Декабря 2017
    31

    Кремль поддержал решение Олимпийского собрания по участию спортсменов РФ в Олимпиаде-2018

    Москва, 12 декабря. Кремль поддерживает решение Олимпийского собрания России, одобрившего участие спортсменов РФ в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане под нейтральным флагом.

    Об этом заявил во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. По его словам, еще на прошлой неделе глава государства Владимир Путин сообщил, что никто не должен чинить препятствий спортсменам, которые, согласившись на условия Международного олимпийского комитета, примут решение выступить на зимних Играх-2018. Соответствующее решение, поддерживающее спортсменов РФ в их решении, должно было быть принято Олимпийским собранием.

    «Сейчас Олимпийское собрание состоялось, решение принято, таким образом, можно только говорить о его поддержке», — заключил Песков.

    Напомним, в понедельник комиссия Олимпийского комитета России заявила о поддержке российских атлетов, готовых принять участие в Олимпиаде-2018. Олимпийское собрание во вторник единогласно поддержало такое решение.

    5 декабря МОК отстранил российскую сборную от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, отметив, что отдельные спортсмены после того, как их одобрит специальная комиссия, смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.  

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #песков #мок #олимпиада-2018 #окр
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть