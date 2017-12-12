«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2017 году

Москва, 12 декабря. Сервис «Яндекс» составил рейтинг самых популярных поисковых запросов российских пользователей за 2017 год.

Так, теракт в метрополитене Санкт-Петербурга стал самым обсуждаемым событием в России. На втором месте — виртуальная игра «Синий кит», которая склоняла подростков к суициду, на третьем — скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». В пятерку самых резонансных событий также вошлb введение штрафа за отсутствие знака «Шипы», летний шторм в Москве, привоз мощей Николая Чудотворца в Москву, открытие парка «Зарядье».

В топ-10 самых популярных фильмов попали «Оно», «Стражи Галактики. Часть 2», «Последний богатырь», «Форсаж 8», «Викинг», «Притяжение», «Человек-паук: Возвращение домой».

Самыми актуальными мужчинами в 2017 году стали Дима Билан (популярность обусловлена ложной информацией о его смерти в Сети), Андрей Малахов (после ухода с Первого канала), обвиняемый в хищении режиссер Кирилл Серебренников, рэпер Face, актер Армен Джигарханян. Кроме того, российские пользователи интересовались новым президентом Франции Эммануэлем Макроном, блогером Юрием Дудем, журналистом Дмитрием Борисовым.

Самыми популярными женщинами в 2017 году стали оперная певица Мария Максакова (после гибели мужа), не допущенная к «Евровидению» Юлия Самойлова, жертва насилия Диана Шурыгина, балерина Анастасия Волочкова, ведущая Дана Борисова, супруга хоккеиста Александра Овечика Анастасия Шубская, супруга Андрея Малахова Наталья Шкулева, родившая в ноябре ребенка, а также супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит Макрон.

Главным явлением года стала криптовалюта, за ней следует спиннер, новый iPhone X, Samsung Galaxy, iPhone 8, рэп-баттлы, блокчейн, новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей.