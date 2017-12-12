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«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2017 году
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    «Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2017 году

    14:36  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:36  12 Декабря 2017
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    «Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2017 году

    Москва, 12 декабря. Сервис «Яндекс» составил рейтинг самых популярных поисковых запросов российских пользователей за 2017 год.

    Так, теракт в метрополитене Санкт-Петербурга стал самым обсуждаемым событием в России. На втором месте — виртуальная игра «Синий кит», которая склоняла подростков к суициду, на третьем — скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». В пятерку самых резонансных событий также вошлb введение штрафа за отсутствие знака «Шипы», летний шторм в Москве, привоз мощей Николая Чудотворца в Москву, открытие парка «Зарядье».

    «Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2017 году

    В топ-10 самых популярных фильмов попали «Оно», «Стражи Галактики. Часть 2», «Последний богатырь», «Форсаж 8», «Викинг», «Притяжение», «Человек-паук: Возвращение домой».

    «Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2017 году

    Самыми актуальными мужчинами в 2017 году стали Дима Билан (популярность обусловлена ложной информацией о его смерти в Сети), Андрей Малахов (после ухода с Первого канала), обвиняемый в хищении режиссер Кирилл Серебренников, рэпер Face, актер Армен Джигарханян. Кроме того, российские пользователи интересовались новым президентом Франции Эммануэлем Макроном, блогером Юрием Дудем, журналистом Дмитрием Борисовым.

    «Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2017 году

    Самыми популярными женщинами в 2017 году стали оперная певица Мария Максакова (после гибели мужа), не допущенная к «Евровидению» Юлия Самойлова, жертва насилия Диана Шурыгина, балерина Анастасия Волочкова, ведущая Дана Борисова, супруга хоккеиста Александра Овечика Анастасия Шубская, супруга Андрея Малахова Наталья Шкулева, родившая в ноябре ребенка, а также супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит Макрон.

    «Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2017 году

    Главным явлением года стала криптовалюта, за ней следует спиннер, новый iPhone X, Samsung Galaxy, iPhone 8, рэп-баттлы, блокчейн, новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #кино #iphone #2017 #яндекс #криптовалюта
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