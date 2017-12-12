Разгром террористов в Сирии стал примером сотрудничества Ирана и РФ — Тегеран

Владикавказ, 12 декабря. Победа над террористами в Сирии стала примером сотрудничества Ирана с Россией. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол исламской республики в РФ Мехди Санаи.

«Один из примеров нашего сотрудничества — это Сирия, победа совместных сил Ирана и России в Сирии. Россия с Ираном и Турцией должны сотрудничать в восстановлении мира», — цитирует дипломата ТАСС.

Санаи отметил, что взаимоотношения Москвы и Тегерана развиваются во всех планах — двустороннем, региональном и ориентированном на международную повестку.

Отметим, иранский посол 12 декабря принимает участие в конференции «Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества» во Владикавказе. Ожидается, что итогом мероприятия станет подписание соглашений о сотрудничестве между северокавказскими и иранскими компаниями.