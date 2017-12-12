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Разгром террористов в Сирии стал примером сотрудничества Ирана и РФ — Тегеран
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    Разгром террористов в Сирии стал примером сотрудничества Ирана и РФ — Тегеран

    13:49  12 Декабря 2017  /обновлено: 13:58  12 Декабря 2017
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    Разгром террористов в Сирии стал примером сотрудничества Ирана и РФ — Тегеран

    Владикавказ, 12 декабря. Победа над террористами в Сирии стала примером сотрудничества Ирана с Россией. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол исламской республики в РФ Мехди Санаи.

    «Один из примеров нашего сотрудничества — это Сирия, победа совместных сил Ирана и России в Сирии. Россия с Ираном и Турцией должны сотрудничать в восстановлении мира», — цитирует дипломата ТАСС.

    Санаи отметил, что взаимоотношения Москвы и Тегерана развиваются во всех планах — двустороннем, региональном и ориентированном на международную повестку.  

    Отметим, иранский посол 12 декабря принимает участие в конференции «Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества» во Владикавказе. Ожидается, что итогом мероприятия станет подписание соглашений о сотрудничестве между северокавказскими и иранскими компаниями. 

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #сирия #иран #победа
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