Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил ввести с 2018 года ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка до достижения им полутора лет. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Владимира Путина, новое пособие будут выплачивать из размера прожиточного минимума ребенка, который установлен на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой. Так, например, во втором квартале 2017 года прожиточный минимум в Москве установлен на уровне 18 742 руб. Семья из трех человек в Москве сможет получать пособие за первенца, если ее общий доход не превышает 84 339 рублей в месяц. В таком случае сумма ежемесячного пособия составит 14 252 руб.

По аналогичному расчету в Ингушетии на ежемесячное пособие за первого ребенка могут претендовать семьи, чей общий доход не будет превышать 41 935 руб. Пособие за первого ребенка будет выплачиваться в размере 9241 руб.

Более того, выплату пособия будут получать семьи со среднедушевым доходом на выше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, которая установлена в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой.

В целом по Российской Федерации прожиточный минимум для трудоспособной части населения за второй квартал текущего года составил 11 1163 руб., прожиточный минимум для ребенка — 10 160 руб.

Владимир Путин рассказал, что средний размер пособия будет равен в 2018 году 10 523 руб., в 2019 году — 10 836 руб., в 2020-м — 11 143 руб. Общая сумма, которую потратит государство, составит 144,5 миллиардов рублей.

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что сумма пособия за рождение первенца в 2018 году составит 21 миллиард рублей, в 2019-м — 55 миллиардов рублей, в 2020-м — 68 миллиарда рублей. Кроме того, вице-премьер отметила, что выплаты смогу получить около 339 тысяч семей «с низким достатком».