Песков заявил, что Путину докладывают о сообщениях Трампа в Twitter

Москва, 12 декабря. В Кремле абсолютно всерьез относятся к сообщениям, которые президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправляет в соцсети Twitter, и рассматривают их в качестве официальных заявлений. Об этом сообщил в ходе брифинга для СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отказался высказывать свои комментарии о действия президента США и его заявлениях в соцсети — «это было бы неверно», подчеркнул пресс-секретарь Путина.

«Но в любом случае все, что выходит из его авторизованного Twitter, воспринимается в Москве как его официальное заявление, никак иначе, и, естественно, это докладывается президенту Путину наряду с другой информацией о постоянных заявлениях политиков и глав государств», — рассказал собравшимся журналистам Песков.

Песков напомнил, что Путин не ведет Twitter и не считает возможным, чтобы за него ведением страницы в социальной сети занимался кто-то другой.

Отметим, еще до начала президентского срока Дональда Трампа его личный аккаунт в Twitter привлек большое, и часто неодобрительное, внимание. Десятки тысяч американцев реагируют на каждое сообщение Трампа, часто выступая с критикой и личными выпадами.