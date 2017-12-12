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Песков заявил, что Путину докладывают о сообщениях Трампа в Twitter
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    Песков заявил, что Путину докладывают о сообщениях Трампа в Twitter

    13:26  12 Декабря 2017  /обновлено: 13:26  12 Декабря 2017
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    Песков заявил, что Путину докладывают о сообщениях Трампа в Twitter

    Москва, 12 декабря. В Кремле абсолютно всерьез относятся к сообщениям, которые президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправляет в соцсети Twitter, и рассматривают их в качестве официальных заявлений. Об этом сообщил в ходе брифинга для СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отказался высказывать свои комментарии о действия президента США и его заявлениях в соцсети — «это было бы неверно», подчеркнул пресс-секретарь Путина.

    «Но в любом случае все, что выходит из его авторизованного Twitter, воспринимается в Москве как его официальное заявление, никак иначе, и, естественно, это докладывается президенту Путину наряду с другой информацией о постоянных заявлениях политиков и глав государств», — рассказал собравшимся журналистам Песков.

    Песков заявил, что Путину докладывают о сообщениях Трампа в Twitter

    Песков напомнил, что Путин не ведет Twitter и не считает возможным, чтобы за него ведением страницы в социальной сети занимался кто-то другой.

    Отметим, еще до начала президентского срока Дональда Трампа его личный аккаунт в Twitter привлек большое, и часто неодобрительное, внимание. Десятки тысяч американцев реагируют на каждое сообщение Трампа, часто выступая с критикой и личными выпадами.

     

    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #трамп #песков
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