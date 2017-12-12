Эрбиль, 12 декабря. Глава Совета безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани считает, что Багдад уклоняется от переговоров с Эрбилем.

Барзани отметил, что власти Ирака не намерены вести конструктивный диалог с Курдистаном, и не исключают военного варианта решения конфликта. Это представляет несомненную угрозу стабильности в регионе, подчеркнул глава Совбеза. Чиновник рассчитывает на то, что переговоры все же начнутся и приведут к отмене санкций, введенных Багдадом в отношении Эрбиля.

Ранее сообщилось, что проведение референдума о независимости Курдистана привело к вторжению иракской армии на спорные территории и введению санкций против Эрбиля. После вторжения правительственных сил в Киркук регион покинуло около 200 тысяч курдов.