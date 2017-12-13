Конгресс США может запретить продажу американских ракет Грузии

В американском конгрессе предложили запретить продажу ракет из США в Грузию. С соответствующим проектом закона, который был подготовлен сенатором-республиканцем Полом Рэндом, ознакомились в редакции Федерального агентства новостей.

В частности, «в связи с неодобрением предлагаемой иностранной военной продажи правительству Грузии» Пол Рэнд хочет запретить продажу Тбилиси 410 ракет Javelin, а также 72 болка прицельно-пускового оборудования.

В случае, если в конгрессе будет одобрен проект Рэнда, а затем президент США Дональд Трамп подпишет соответствующий закон, то документ вступит в силу и заблокирует поставки американских ракет в Грузию.

Крепкие узы

Власти Грузии обратились к США в связи с желанием приобрести на 75 млн долл. 410 ракет переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, 72 блока прицельно-пускового оборудования, десять учебных комплексов и 70 зарядов для них.

В конце ноября американский Госдеп принял решение о предоставлении Грузии партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) типа Javelin, являющихся одним из наиболее мощных ударно-защитных видов оружия армии США.

В Вашингтоне посчитали, что соглашение «поможет национальной безопасности самих США». Услуги по техническому обслуживанию комплексов и их транспортировке американские военные готовы были взять на себя. Однако на данный момент сделка не завершена, поскольку ее должны одобрить в Конгрессе США.

Россия против

В то же время в российском МИД были обеспокоены поставками ракет в Грузию. В Вашингтоне и Тбилиси попытались убедить Москву, что подобные поставки не несут каких-либо угроз. Так, в заявлении американского агентства по оборонному сотрудничеству отмечается, что поставки Грузии американских вооружений «не изменят баланс сил в регионе». А главный редактор грузинского военно-аналитического журнала «Арсенал», военный аналитик Ираклий Аладашвили уверен, что у России нет повода негативно реагировать на подобное сотрудничество.

«Грузия — суверенная страна, она укрепляет свою оборону, сама Россия продает зенитно-ракетные комплексы Армении и также поставляет вооружение Азербайджану», — заявил эксперт.

Эти заявления однако не убедили Москву в безопасности подобных сделок.