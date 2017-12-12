«А вы говорите – у нас война»: украинцев возмутил дорогой подарок депутата Рады своей девушке

Киев, 12 декабря. Депутат от «Радикальной партии» Украины Сергей Рыбалка поздравил свою девушку с днем рождения, разместив несколько ее фото на экранах на Таймс-Сквер в Нью-Йорке.

Возлюбленная депутата спортсменка Анастасия Байбородина написала в своем Facebook, что это «лучший из всех возможных подарков».

Как передают украинские СМИ, размещение подобной рекламы стоит от 1,5 до 3 тыс. долларов (40-80 тыс. грн), в зависимости от длительности показа. Отметим, что средняя зарплата на Украине составляет 7,4 тыс. грн.

Рядовые украинцы возмутились тем, что депутат Рады позволил себе сделать столь дорогой подарок своей возлюбленной.

«Богатая страна же эта Украина, чего бы и нет», — иронизирует пользователь под ником Фродо.

Богатая страна же эта Украина, чего бы и нет) — фродо (@hankalenok) December 12, 2017

«Депутат Сергей Рыбалка *** [без надобности - прим. ФАН] разместил фото своей подружки на рекламном щите на Таймс-сквер в Нью-Йорке. А вы говорите — у нас война», — пишет Duncan MacLeod UA.