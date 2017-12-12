Сирия: ООН направит 4,4 млрд долларов на помощь беженцам

Женева, 12 декабря. ООН направит 4,4 млрд долларов на программу помощи беженцам из Сирии, об этом сообщил глава бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления международной организации по делам беженцев Амин Ауад.

Гуманитарные агентства ООН и ряд неправительственных организаций выделят 4,4 млрд долларов сирийским беженцам. По словам главы бюро Амина Ауада, конфликт в Сирии является одним из крупнейших мировых кризисов, связанных с беженцами,

«7 миллионов беженцев внутри страны и 5 вне ее. В этой войне нет выигравших, но есть проигравшие — это женщины, дети и другие жители Сирии», — отметил Ауад.

Представитель ООН призвал мировое сообщество поддержать миссию организации в Сирии. Отметим, что региональный план помощи беженцам САР рассчитан на 2018 год и должен охватить более 5,3 млн сирийцев внутри страны и 3,8 млн человек за ее пределами. Помощь касается вопросов образования, здравоохранения, предоставления продуктов питания и питьевой воды.