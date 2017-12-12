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Песков рассказал о подготовке Путина к большой пресс-конференции
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    Песков рассказал о подготовке Путина к большой пресс-конференции

    13:22  12 Декабря 2017  /обновлено: 13:22  12 Декабря 2017
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    Песков рассказал о подготовке Путина к большой пресс-конференции

    Москва, 12 декабря. Президент России Владимир Путин во вторник и среду будет заниматься подготовкой к ежегодной пресс-конференции. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Сегодня и завтра Путин посвящает (свое время — прим. ФАН) подготовке к большой пресс-конференции, которая, как вы знаете, состоится 14 декабря, в четверг грядущий, традиционно в полдень», — цитирует РИА Новости Пескова.

    Песков отметил, что в настоящее время в рамках подготовки к большой пресс-конференции Путина идет обновление информации, касающейся всех отраслей жизни России. Речь идет и об экономике, и о социальной жизни, добавил пресс-секретарь Путина. 

    Напомним, 11 декабря Владимир Путин посетил Сирию, где объявил о частичном выводе российского контингента с территории ближневосточного государства.

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #песков #пресс-конференция #подготовка
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