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ИГИЛ создает тренировочные базы на севере Афганистана
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    ИГИЛ создает тренировочные базы на севере Афганистана

    13:14  12 Декабря 2017  /обновлено: 13:14  12 Декабря 2017
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    ИГИЛ создает тренировочные базы на севере Афганистана

    Кабул, 12 декабря. «Исламское государство»1 создало тренировочные лагеря на севере Афганистана, куда перебираются бежавшие из Сирии террористы.

    Источники в Афганистане сообщили, что из-за постоянных столкновений с «Талибаном»1 (запрещенная в России террористическая организация) игиловцам пришлось оставить провинции Нангархар и Кунар и перебраться на север страны в Джаузджан.

    Власти уезда Дарзаб на севере Афганистана рассказывают, что террористы-беглецы начали появляться в регионе еще в ноябре текущего года. Среди них замечены выходцы из Франции, Алжира, Таджикистана и Узбекистана. Чиновникам известно, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) основали тренировочную базу в деревне Сардана, в которых проходят обучение около 50 подростков, включая 10-летних детей.

    ИГИЛ создает тренировочные базы на севере Афганистана

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #афганистан #игил
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