ИГИЛ создает тренировочные базы на севере Афганистана

Кабул, 12 декабря. «Исламское государство»1 создало тренировочные лагеря на севере Афганистана, куда перебираются бежавшие из Сирии террористы.

Источники в Афганистане сообщили, что из-за постоянных столкновений с «Талибаном»1 (запрещенная в России террористическая организация) игиловцам пришлось оставить провинции Нангархар и Кунар и перебраться на север страны в Джаузджан.

Власти уезда Дарзаб на севере Афганистана рассказывают, что террористы-беглецы начали появляться в регионе еще в ноябре текущего года. Среди них замечены выходцы из Франции, Алжира, Таджикистана и Узбекистана. Чиновникам известно, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) основали тренировочную базу в деревне Сардана, в которых проходят обучение около 50 подростков, включая 10-летних детей.

1 Организация запрещена на территории РФ.