Песков заявил, что в Кремле «с большим волнением» наблюдают за Саакашвили

Москва, 12 декабря. В настоящее время в Кремле внимательно наблюдают за «эволюцией заявлений» украинского политика Михаила Саакашвили, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что делают это «исходя из гуманитарных соображений».

«С большим волнением наблюдаем за эволюцией его заявлений, — ответил в ходе пресс-брифинга Песков на вопрос о том, что в Кремле думают о заявлении Саакашвили о том, что «если суд докажет, что он агент ФСБ, то Путин пришлет за ним самолет». — Исходя из исключительно гуманитарных соображений, мы испытываем большую обеспокоенность на фоне того, что мы слышим в его исполнении».

Песков улыбнулся в ответ на вопрос о том, возможна ли эвакуация лидера украинского «Руха новых сил» из Украины.

«Это я уже оставляю без ответа такие вопросы», — заявил Песков.

Напомним, украинский суд постановил отпустить из-под стражи Михаила Саакашвили, ранее задержанного сотрудниками СБУ по обвинению в антигосударственной деятельности, якобы спонсируемой сторонниками экс-президента Украины Януковича. В Киеве Саакашвили провел несколько масштабных митингов с требованием импичмента президента Порошенко.