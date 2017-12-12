Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
На западе Москвы рухнул башенный кран
Украина
Песков заявил, что в Кремле «с большим волнением» наблюдают за Саакашвили
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков заявил, что в Кремле «с большим волнением» наблюдают за Саакашвили

    13:43  12 Декабря 2017  /обновлено: 13:43  12 Декабря 2017
    43

    Песков заявил, что в Кремле «с большим волнением» наблюдают за Саакашвили

    Москва, 12 декабря. В настоящее время в Кремле внимательно наблюдают за «эволюцией заявлений» украинского политика Михаила Саакашвили, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что делают это «исходя из гуманитарных соображений».

    «С большим волнением наблюдаем за эволюцией его заявлений, — ответил в ходе пресс-брифинга Песков на вопрос о том, что в Кремле думают о заявлении Саакашвили о том, что «если суд докажет, что он агент ФСБ, то Путин пришлет за ним самолет». — Исходя из исключительно гуманитарных соображений, мы испытываем большую обеспокоенность на фоне того, что мы слышим в его исполнении».

    Песков улыбнулся в ответ на вопрос о том, возможна ли эвакуация лидера украинского «Руха новых сил» из Украины.

    «Это я уже оставляю без ответа такие вопросы», — заявил Песков.

    Напомним, украинский суд постановил отпустить из-под стражи Михаила Саакашвили, ранее задержанного сотрудниками СБУ по обвинению в антигосударственной деятельности, якобы спонсируемой сторонниками экс-президента Украины Януковича. В Киеве Саакашвили провел несколько масштабных митингов с требованием импичмента президента Порошенко.

    Песков заявил, что в Кремле «с большим волнением» наблюдают за Саакашвили

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #песков #саакашвили
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть