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Сирия: в Госдуме напомнили, что вопрос об Асаде — суверенный выбор народа САР
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    Сирия: в Госдуме напомнили, что вопрос об Асаде — суверенный выбор народа САР

    13:09  12 Декабря 2017  /обновлено: 13:09  12 Декабря 2017
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    Сирия: в Госдуме напомнили, что вопрос об Асаде — суверенный выбор народа САР

    Москва, 12 декабря. Вопрос относительно того, кто будет занимать пост президента Сирийской Арабской Республики, является суверенным выбором сирийских граждан. Об этом во вторник заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

    Парламентарий подчеркнул, что данный вопрос должен решаться внутри страны, а не обсуждаться другими государствами.

    «То, что заявляют некоторые СМИ, передают заявления каких-то своих правительств о том, что те готовы или не готовы принять Асада в качестве сирийского лидера — это вопрос внутренний, суверенный выбор народа Сирии», — передает слова Чепы «РИА Новости»

    Сирия: в Госдуме напомнили, что вопрос об Асаде — суверенный выбор народа САР

    Он также отметил, что «Россия главную свою задачу в Сирии выполнила», поскольку российские войска оказали содействие легитимному правительству САР, уничтожив террористов ИГ1 (группировка запрещена в России). 

    Напомним, ранее газета New Yorker со ссылкой на свои источники сообщила о том, что администрация Соединенных Штатов готова согласиться на то, чтобы сирийский президент Башар Асад остался у власти до следующих выборов-2021.

    Сирия: в Госдуме напомнили, что вопрос об Асаде — суверенный выбор народа САР

    В прошедший понедельник Владимир Путин приехал на авиабазу «Хмеймим», где отдал приказ приступить к выводу значительного контингента российских войск из Сирии. 

    Владимир Путин. Биография

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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