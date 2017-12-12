В Кремле прокомментировали вопрос об ответственности за падение «Фрегата»

Москва, 12 декабря. В случае выявления просчетов при запуске ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», ответственность понесут виновные лица, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Запуск «Союза-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками состоялся 28 ноября текущего года. Позднее в Роскомосе сообщили о потере связи с «Метеор-М» №2–1 и падении разгонного блока в океан. В Кремле прокомментировали вопрос об ответственности по инциденту.

«Если к нештатной ситуации, к аварии привели какие-то просчеты или какие-то неправильные действия, то, конечно, ответственность кто-то должен нести»,- сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что заключение должно быть профессиональным. В столь высокотехнологичной области необходимо знать, «что стало реальной причиной» падения «Фрегата». По словам Пескова, у него пока не было достаточно времени, чтобы детально изучить заключение комиссии, расследовавшей неудачный запуск.