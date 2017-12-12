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Общество
В Кремле прокомментировали вопрос об ответственности за падение «Фрегата»
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    В Кремле прокомментировали вопрос об ответственности за падение «Фрегата»

    15:17  12 Декабря 2017  /обновлено: 15:17  12 Декабря 2017
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    В Кремле прокомментировали вопрос об ответственности за падение «Фрегата»

    Москва, 12 декабря. В случае выявления просчетов при запуске ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», ответственность понесут виновные лица, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

    Запуск «Союза-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками состоялся 28 ноября текущего года. Позднее в Роскомосе сообщили о потере связи с «Метеор-М» №2–1 и падении разгонного блока в океан. В Кремле прокомментировали вопрос об ответственности по инциденту. 

    «Если к нештатной ситуации, к аварии привели какие-то просчеты или какие-то неправильные действия, то, конечно, ответственность кто-то должен нести»,- сказал Песков.

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что заключение должно быть профессиональным. В столь высокотехнологичной области необходимо знать, «что стало реальной причиной» падения «Фрегата». По словам Пескова, у него пока не было достаточно времени, чтобы детально изучить заключение комиссии, расследовавшей неудачный запуск. 

    В Кремле прокомментировали вопрос об ответственности за падение «Фрегата»

    Автор: Ирина Селезнева
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