Песков заявил о спасении Сирии

Москва, 12 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вывод основных сил РФ из Сирии.

Решение об этом, по его словам, Владимир Путин принял в связи с тем, что в САР больше нет объекта для использования такого военного потенциала.

«Операция по спасению Сирии от террористов завершена, необходимости в широкомасштабном военном потенциале нет», — подчеркнул представитель Кремля.

Вместе с тем Песков напомнил, что в САР останутся такие пункты временного базирования в Хмеймиме и Тартусе

«Президент подчеркнул, что в Сирии террористы могут пытаться поднимать голову, но в этих случаях по ним будут наноситься сокрушительные удары в том объеме и такой силы, которые они доселе не видели» — уточнил он.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин лично прибыл в Сирию, где, находясь на российской авиабазе в Хмеймиме, отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из арабской республики.