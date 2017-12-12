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Песков заявил о спасении Сирии
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    Песков заявил о спасении Сирии

    12:59  12 Декабря 2017  /обновлено: 13:11  12 Декабря 2017
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    Песков заявил о спасении Сирии

    Москва, 12 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вывод основных сил РФ из Сирии.

    Решение об этом, по его словам, Владимир Путин принял в связи с тем, что в САР больше нет объекта для использования такого военного потенциала.

    «Операция по спасению Сирии от террористов завершена, необходимости в широкомасштабном военном потенциале нет», — подчеркнул представитель Кремля.

    Вместе с тем Песков напомнил, что в САР останутся  такие пункты временного базирования в Хмеймиме и Тартусе

    «Президент подчеркнул, что в Сирии террористы могут пытаться поднимать голову, но в этих случаях по ним будут наноситься сокрушительные удары в том объеме и такой силы, которые они доселе не видели»  — уточнил он.

    Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин лично прибыл в Сирию, где, находясь на российской авиабазе в Хмеймиме, отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из арабской республики.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #песков #вс рф #военная операция
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