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Россия продолжит поддерживать легитимную власть Сирии — Песков
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    Россия продолжит поддерживать легитимную власть Сирии — Песков

    12:55  12 Декабря 2017  /обновлено: 13:22  12 Декабря 2017
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    Россия продолжит поддерживать легитимную власть Сирии — Песков

    Москва, 12 декабря. Россия продолжит поддерживать легитимную власть Сирии, будет способствовать политическому урегулированию. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он решительно подчеркнул, что прошедший в понедельник визит президента РФ Владимира Путина в Сирию говорит о «целенаправленной и последовательной работе» Москвы в сфере политики, которую «достаточно давно формулирует глава российского государства». 

    Россия продолжит поддерживать легитимную власть Сирии — Песков

    Пресс-секретарь президента России также напомнил, что данная политика направлена на восстановление и спасение САР, поддержку законной власти республики, а также на поиски политического урегулирования ситуации, передает «РИА Новости»

    Напомним, накануне президент РФ лично прилетел в Сирию, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из САР. При этом Путин поблагодарил российских военных за «блестящую работу». 

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    Автор: Дана Балан
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