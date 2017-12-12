Россия продолжит поддерживать легитимную власть Сирии — Песков

Москва, 12 декабря. Россия продолжит поддерживать легитимную власть Сирии, будет способствовать политическому урегулированию. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он решительно подчеркнул, что прошедший в понедельник визит президента РФ Владимира Путина в Сирию говорит о «целенаправленной и последовательной работе» Москвы в сфере политики, которую «достаточно давно формулирует глава российского государства».

Пресс-секретарь президента России также напомнил, что данная политика направлена на восстановление и спасение САР, поддержку законной власти республики, а также на поиски политического урегулирования ситуации, передает «РИА Новости».

Напомним, накануне президент РФ лично прилетел в Сирию, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из САР. При этом Путин поблагодарил российских военных за «блестящую работу».

Владимир Путин. Биография