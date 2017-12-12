«Трампень» и «безвизень»: украинский блогер выпустил календарь с политиками на 2018 год

Киев, 12 декабря. Украинский блогер Богдан Процишин выпустил к Новому году календарь, в котором шуточно обыграл наиболее ярких политиков уходящего года и их инициативы.

Календарь, а также призыв покупать его Процишин разместил на своей странице в Facebook.

«Праздники приближаются, скоро наши календари встретят новых владельцев!» — написал он.

Героями календаря на 2018 год стали наиболее «выдающиеся» для украинцев политики уходящего года. Так, январь открывает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков со своими знаменитыми рюкзаками, из-за которых в конце октября было возбуждено уголовное дело в отношении его сына. А само название месяца (на украинском – «сiчень») авторы календаря зарифмовали с говорящим словом «наплiчень».

На февральской странице в кресле-качалке в образе старушки, вяжущей носок, расположилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Над ее головой размещена красноречивая надпись: «Она еще работает».

Март блогеры посвятили действующему президенту Украины Петру Порошенко, превратив «березень» (март на украинском) в «безвизень» и разместив над головой Порошенко, держащего в руках украинский паспорт, нимб из звезд Евросоюза.

Не обошлось в календаре и без бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области, лидера украинской партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. Его стал десятый месяц года, с легкой руки блогеров ставший «гамарджовтенем» (от сочетания грузинского «гамарджоба» — победа, и украинского «жовтень» — октябрь»).

В плеяду звезд украинских политиков затесался и президент Америки Дональд Трамп с гармонью в руках. В честь него в календаре появился месяц под названием «трампень».