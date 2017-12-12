Песков заявил о невозможности нового контрнаступления террористов в Сирии

Москва, 12 декабря. Новое контрнаступление террористов запрещенного в России «Исламского государства»1 на территории Сирии в настоящее время невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В настоящее время, подчеркнул он, ситуация коренным образом отличается от случая с повторным захватом Пальмиры.

В ходе брифинга для СМИ пресс-секретарю президента был задан вопрос о том, не является ли заявление о выводе российской группировки «политическим предвыборным шагом» и на самом деле в Кремле планируют оставить в Сирии значительную часть российских войск, опасаясь контрудара ИГ1.

«Никоим образом, — ответил Песков на такие предположения. — Сегодня ситуация коренным образом отличается от ситуации последних месяцев и последних лет».

При этом российский контингент в Сирии останется, отметил Песков, и он будет обладать достаточным потенциалом, чтобы «нанести по террористам сокрушительные удары в том объеме и такой силы, которой они доселе не видели».

Напомним, вчера в ходе внезапного визита на авиабазе ВКС РФ «Хмеймим» президент Путин объявил о завершении борьбы с ИГ в Сирии и выводе большей части российского контингента из страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.