Украинская журналистка возмутилась решением суда по делу Саакашвили в эфире российского ТВ

Украинская журналистка Янина Соколовская возмутилась решением суда по делу экс-губернатора Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Ранее Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры, в котором стражи закона просили суд отправить политика под домашний арест. Саакашвили был отпущен на свободу, за него поручились депутаты Верховной рады.

«Я не довольна решением этого суда, я хочу, чтобы его [Саакашвили] арестовали и выслали, желательно в Грузию. Но это решение суда, наверное, также является для меня позитивным, потому что судебная власть показала, что она независима от Порошенко [Петра, действующего президента Украины]. Была бы это воля Порошенко, он бы выслал Саакашвили в Грузию», — сказала Соколовская.

Напомним, Генпрокуратура Украины совместно с СБУ попыталась задержать Саакашвили 5 декабря в собственной квартире, однако сторонникам опального политика во время стычек с правоохранителями удалось вызволить его из спецавтомобиля.

В следующий раз бывший президент Грузии был задержан 8 декабря. Сам он объявил себя «военнопленным» и объявил голодовку.

Прокуратура Украины намерена привлечь Михаила Саакашвили к уголовной ответственности за попытку совершения государственного переворота. Согласно действующему украинскому законодательству, Саакашвили может грозить наказание в виде пяти лет лишения свободы.