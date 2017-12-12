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Сирия: представитель РФ не видит причин для отстранения Асада от выборов
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    Сирия: представитель РФ не видит причин для отстранения Асада от выборов

    13:51  12 Декабря 2017  /обновлено: 13:51  12 Декабря 2017
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    Сирия: представитель РФ не видит причин для отстранения Асада от выборов

    Москва, 12 декабря. Президент Сирии Башар Асад должен иметь возможность участвовать в следующих президентских выборах в Сирии. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

    «Я не вижу причин, согласно которым он не должен или не будет баллотироваться еще на один президентский срок. Это полностью его дело», — подчеркнул Лаврентьев.

    Лаврентьев объявил «упрощенным подходом» прозвучавшие на Западе заявления о том, что деньги в восстановление Сирии будут вкладываться только в том случае, «если увидят, что к власти приходит оппозиция», сообщает Bloomberg. Ранее в в МВФ заявили, что восстановление Сирии потребует вложения примерно 200 млрд долларов.

    «Есть Россия, Иран, Китай, Индия и многие другие страны», — отметил Лаврентьев, добавив, что принимать участие в восстановлении Сирии смогут и сирийские компании.

    Сирия: представитель РФ не видит причин для отстранения Асада от выборов

    Ранее в США заявили, что согласны допустить сохранение за Башаром Асадом президентского поста до следующих выборов, которые должны пройти в 2021 году. Как отметили в New Yorker, вашингтонская администрация отказалась от прежних заявлений о том, что «Асад должен уйти в рамках мирного процесса».

    Автор: Валентин Меликов
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    #асад #лаврентьев
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