

Донецк, 12 декабря. Военный корреспондент ВС ДНР Михаил Андроник сообщил об обнаружении новых человеческих останков на месте крушения Boeing 777 рейса MH17 под Донецком. Страшную находку, по его словам, сделал независимый американский журналист Патрик Ланкастер, вот уже три года работающий в Донбассе волонтером.

«Американский независимый журналист Patrick Lancaster <...>, свернув камень с уже замерзшей земли, обнаружил большое количество человеческих останков», — пишет Андроник на своей странице в Facebook.

Военкор в недоумении задается вопросом: «Как же так собирала комиссия международных экспертов улики по делу MH17, если на месте крушения все усеяно обломками самолета и человеческими костями?». Видео с места обнаружения также опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях и сам Ланкастер.

Напомним, авиакатастрофа Boeing 777 произошла 17 июля 2014 года. Самолет «Малайзийских авиалиний» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами крушения стали все находившиеся на борту 298 человек. Международная следственная группа заявила, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» доставили из России, а затем вернули обратно.

В ответ МИД России заявил о предвзятости следствия. В министерстве также отметили, что международные следователи делали свои выводы, основываясь только на данных, полученных от Киева. Российский концерн «Алмаз-Антей», являющегося ведущим предприятием по производству систем ПВО, в том числе комплексов «Бук», провели ряд экспериментов, доказавших, что Boeing был сбит с территории, подконтрольной ВСУ.