Венгерский «бунт» против политики Киева «может испугать евробюрократов» — эксперт

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый украинский закон об образовании должен быть отменен, поскольку он дискриминирует национальные меньшинства. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Этот закон нарушает права венгерского и других меньшинств на Украине. Он абсолютно не соответствует двусторонним и международным обязательствам, которые взял на себя Киев. Это совершенно противоречит различным декларациям ООН и документам ОБСЕ, а также «Восточному партнерству» Евросоюза. Поэтому Украине необходимо этот закон отменить», — заявил Сийярто газете «Известия».

Европейская семья

Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что венгерский МИД занял достойную уважения позицию по защите соотечественников за рубежом. Бескомпромиссность венгров играет сейчас не столько против Украины, сколько против всего европейского дома, члены которого все больше похожи на ворчливых соседей, чем на дружную семью.

«Брюссель, Берлин и Париж готовы закрывать глаза на недовольство Украиной со стороны восточноевропейских партнеров, поскольку главная миссия киевских властей — не демократизация украинского общества по стандартам ЕС, а перманентные провокации против России. Точно так же лидеры Европы четверть века закрывают глаза на марши СС и дискриминацию неграждан в Прибалтике. Ведь, в конечном счете, это все направлено на искоренение русского (советского) наследия. В случае с Венгрией, власти которой не скрывают своего евроскепсиса, — напомню, Будапешт публично выступил против навязываемой Брюсселем миграционной политики, — возможно, что лед тронется. Потенциальные репутиционные потери от очередного венгерского «бунта» могут испугать евробюрократов, и на Киев надавят», — пояснил Иван Скориков.

Эксперт заметил, речь идет о компромиссном варианте, чтобы Украина разрешила обучение на языках ЕС, чтобы успокоить венгров, поляков, румын.

«И мы должны не допустить применения двойных стандартов, и жестко требовать от Совета Европы полной отмены дискриминационного закона Украины «Об образовании». Ведь всем очевидна его главная политическая цель — уничтожение многомиллионного русского мира на Украине, а страдания других нацменьшинств — это «щепки при рубке леса». Тем более, русский язык — это язык большинства на Украине. Однако даже если Украину принудят отказаться от языковой дискриминации в обучении, не стоит сбрасывать со счетов и другие поправки в закон, в частности поправку 814 об ответственности педагогических работников за «крамолу» в школах. Она предполагает преследование учителей за уничижительные высказывания об украинских символах или самом государстве. То есть все педагоги, заподозренные в симпатиях к «русскому миру», будут по доносам уволены. А на их места завезут пропагандистов с Западной Украины, и языковой геноцид продолжится», — резюмировал Иван Скориков.

Противостояние

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что позиция венгерских властей вытекает из общего политического курса Венгрии и прежних заявлений венгерских должностных лиц по поводу принятия на Украине нового закона «Об образовании». Он существенно нарушает права всех неукраинцев, в том числе и венгерского национального меньшинства, компактно проживающего в Закарпатье.