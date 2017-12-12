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«Будем выполнять задачу президента»: Дюмин рассказал, как Тула ликвидирует очереди в детских садах
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    «Будем выполнять задачу президента»: Дюмин рассказал, как Тула ликвидирует очереди в детских садах

    13:33  12 Декабря 2017  /обновлено: 13:35  12 Декабря 2017
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    «Будем выполнять задачу президента»: Дюмин рассказал, как Тула ликвидирует очереди в детских садах

    В микрорайоне «Петровский квартал» города Тулы начинается работу уникальный детский сад на 110 мест. Накануне губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил дошкольное учреждение и оценил готовность объекта.

    В управлении пресс-службы региона говорят, что новый детский сад во много уникален: фасады здания украшены детскими рисунками, а крыша выполнена в виде атриума, который благодаря специальной системе может автоматически проветривать помещение. На первом этаже разместился просторный холл с роялем и огромным цилиндрическим аквариумом.

    «Будем выполнять задачу президента»: губернатор рассказал, как Тула ликвидирует очереди в детских садах

    В новом дошкольном учреждении все выполнено с заботой о физическом и психологическом здоровье детей. Есть музыкальный, хореографический и спортивные залы, вместительный бассейн с самой современной системой очистки и фильтрации воды, а также медицинский кабинет. В младших и ясельных группах полы оборудованы системами подогрева, так что родителям можно будет не беспокоиться о том, что их чада простынут.

    Уникальный проект выполнен по программе ГЧП (государственно-частное партнерство — прим. ред.) с привлечением инвестора из Санкт-Петербурга. На строительство нового детского сада было потрачено более 130 миллионов рублей.

    Губернатор Тульской области Алексей Дюмин осматривает здание нового детского сада

    «Самые современные системы пожарной безопасности, системы контроля доступа, что обеспечивает полную безопасность детей: посторонние туда не войдут. Использованы самые современные материалы. Даже краска с ионами серебра. Это в тех помещениях, где дети будут спать и играть», — говорит представитель инвестора Владимир Тригубов.

    Как сообщает издание eg.ru, согласно электронной записи, руководство детского сада набрало уже 80 малышей и ведет запись на перспективу. Объект стал настоящей палочкой-выручалочкой для жителей «Петровского квартала», где ранее не было ни одного дошкольного учреждения.

    В целом же, по словам министра образования Тульской области Оксаны Осташко, с 2013 года в Тульской области введено в эксплуатацию 26 зданий детских садов — это как вновь построенные, так и прошедшие капитальный ремонт. Таким образом, руководство региона полностью выполнило указ президента России о ликвидации очередности в дошкольные учреждения для детей от трех до семи лет.

    Алексей Дюмин и будущий воспитанник нового детского сада

    Тем не менее, своего места в детских садах ожидают 2 тысячи 68 детей в возрасте до трех лет, причем подавляющее большинство — 85% — проживают на территории областного центра. Губернатор региона Алексей Дюмин напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу полностью ликвидировать очереди в детских садах. И для решения этой проблемы в Тульской области ведется работа с социальными инвесторами.

    «Будем выполнять задачу президента. Мы сами родители и понимаем, что для нас строительство детских садов — это первостепенная задача. Мы должны все сделать для того, чтобы пока ребенок находятся в детском садике, мама могла уже выйти на работу и не беспокоится о своем чаде», — отметил глава региона.

    Автор: Алексей Громов
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    #владимир путин #россия #президент #дюмин #тульская область #тула #детский сад #дошкольное учреждение
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