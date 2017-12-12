«Будем выполнять задачу президента»: Дюмин рассказал, как Тула ликвидирует очереди в детских садах

В микрорайоне «Петровский квартал» города Тулы начинается работу уникальный детский сад на 110 мест. Накануне губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил дошкольное учреждение и оценил готовность объекта.

В управлении пресс-службы региона говорят, что новый детский сад во много уникален: фасады здания украшены детскими рисунками, а крыша выполнена в виде атриума, который благодаря специальной системе может автоматически проветривать помещение. На первом этаже разместился просторный холл с роялем и огромным цилиндрическим аквариумом.

В новом дошкольном учреждении все выполнено с заботой о физическом и психологическом здоровье детей. Есть музыкальный, хореографический и спортивные залы, вместительный бассейн с самой современной системой очистки и фильтрации воды, а также медицинский кабинет. В младших и ясельных группах полы оборудованы системами подогрева, так что родителям можно будет не беспокоиться о том, что их чада простынут.

Уникальный проект выполнен по программе ГЧП (государственно-частное партнерство — прим. ред.) с привлечением инвестора из Санкт-Петербурга. На строительство нового детского сада было потрачено более 130 миллионов рублей.

«Самые современные системы пожарной безопасности, системы контроля доступа, что обеспечивает полную безопасность детей: посторонние туда не войдут. Использованы самые современные материалы. Даже краска с ионами серебра. Это в тех помещениях, где дети будут спать и играть», — говорит представитель инвестора Владимир Тригубов.

Как сообщает издание eg.ru, согласно электронной записи, руководство детского сада набрало уже 80 малышей и ведет запись на перспективу. Объект стал настоящей палочкой-выручалочкой для жителей «Петровского квартала», где ранее не было ни одного дошкольного учреждения.

В целом же, по словам министра образования Тульской области Оксаны Осташко, с 2013 года в Тульской области введено в эксплуатацию 26 зданий детских садов — это как вновь построенные, так и прошедшие капитальный ремонт. Таким образом, руководство региона полностью выполнило указ президента России о ликвидации очередности в дошкольные учреждения для детей от трех до семи лет.

Тем не менее, своего места в детских садах ожидают 2 тысячи 68 детей в возрасте до трех лет, причем подавляющее большинство — 85% — проживают на территории областного центра. Губернатор региона Алексей Дюмин напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу полностью ликвидировать очереди в детских садах. И для решения этой проблемы в Тульской области ведется работа с социальными инвесторами.