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Украина
Луценко пожаловался на давление и заявил, что Саакашвили «перешел красную черту»
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    Луценко пожаловался на давление и заявил, что Саакашвили «перешел красную черту»

    13:07  12 Декабря 2017  /обновлено: 13:07  12 Декабря 2017
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    Луценко пожаловался на давление и заявил, что Саакашвили «перешел красную черту»

    Киев, 12 декабря. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о колоссальном давлении из-за расследования дела бывшего президента Грузии, а также экс-главы Одесской области Украины Михаила Саакашвили. Он также заявил, что Саакашвили в своей деятельности «перешел красную черту».

    «На меня последнюю неделю оказывается колоссальное давление, чтобы я закрыл глаза на то, что позволяет себе апатрид Саакашвили», — процитировала Луценко его пресс-секретарь Лариса Сарган на своей странице в Facebook.  

    Луценко заявил, что дискредитацией расследования занимаются те, кто пытается политизировать процесс по делу Саакашвили. Их задача «развалить это дело», отметил украинский генпрокурор. 

    По его мнению, доказательств по делу «апатрида» Саакашвили достаточно, а отказ опального политика от участия в допросах только подтверждает его вину. 

    Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря в Киеве — его обвиняют в содействии участникам преступных организаций, а также сокрытии их деятельности. Арест опального политика вызвал неодобрение украинской общественности — его сторонники неоднократно собирались у Рады с требованием освободить Саакашвили.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #саакашвили #луценко #дело #давление #процесс
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