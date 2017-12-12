Идущие на дно приветствуют РЖД: Дмитрий Лекух о новом симптоме киевской дури

В киевских кабинетах сидят, конечно, совершенно фантастические люди.

У нас в студенческие времена ходила, помню, пошловатая шутка про научный трактат «О влиянии постороннего мочеиспускания на органы зрения реципиента», но зачем же эту словесную конструкцию настолько буквально-то понимать?

Вопросы, вопросы. Впрочем, по порядку.

Обреченные на деградацию

11 декабря ОАО «Российские железные дороги» официально объявило, что перевело все поезда южного направления, включая пассажирские, на движение по новой железнодорожной линии Журавка–Миллерово в обход Украины. Теперь поезда не будут курсировать по старому участку, проходящему по территории «незалежной», — не будут принципиально и от слова «совсем».

Как доложил публике министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов, речь идет о 62 парах пассажирских поездов и 30 парах грузовых составов. Которые, как и другие российские поезда южного направления, в том числе Москва–Адлер, раньше были вынуждены проезжать по Луганской области Украины и дважды пересекать государственную границу — со всеми вытекающими последствиями для пассажиров.

А вот теперь — нет.

Бобик не то, чтобы совсем сдох, но переехал в совершенно другую будку. И сперва, в конце сентября, в РЖД сообщили о запуске регулярного движения грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации на линии Журавка–Миллерово в обход Украины. А в ноябре было запущено движение уже и пассажирских поездов, которые до этого шли по старой линии без остановок.

Что это означает для Украины?

Ну, для начала, если говорить «усредненно», то одни лишь прямые потери в виде платежей российской стороны за проход по территории «страны 404» составляют где-то в районе четверти миллиарда долларов ежегодно.

Если же говорить о потерях косвенных, то их сейчас крайне непросто просчитать. Достаточно подумать о куске когда-то вполне развитой, а теперь обреченной на деградацию и обезлюживание территории. Или, если это слишком тяжело, — то можно подумать о куске железнодорожных путей, из источника дохода превратившиеся в совершенно бессмысленные груды металлолома, которые еще и содержать надо.

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А кроме того, есть люди, лишившиеся работы. Там, в украинской Луганской области, ведь были не только железнодорожные пути, но еще и депо, станции, станционная инфраструктура, включая какие-нибудь банальные пристанционные кафе. Все это, худо-бедно, но служило источником дохода для некоторого количества человек.

Теперь этого всего нет. И — не будет.

Грустно? А это, простите, — кому как.

Смех министра

Министр инфраструктуры Украины, которому, чисто по должности, необходимо в подобного рода ситуации волосы на голове рвать, — наоборот, веселится и развлекается. Вот как этот человек по имени Владимир Омелян прокомментировал запуск российских пассажирских поездов дальнего следования в обход территории Украины:

«Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет, наоборот снижается риск любых террористических актов».

Вот что это, интересно? Грибов человек наелся, что ли?

Есть такое народное выражение: «Помолчи — за умного сойдешь». Но тут, похоже, это бесполезно: нынче в украинских «элитах» уже никого не интересует маскировка своей профессиональной квалификации. А в целом — все очень и очень грустно.

Нам, признаться, доводилось видеть разные формы психических девиаций и деградаций личности. Но даже самый полный деградант все-таки как-то пытался сопротивляться, когда у него отнимали деньги. Видимо, срабатывал какой-то социально-экономический инстинкт, на уровне рефлекса. В особенности, когда речь шла о членах украинского кабмина.

Но что-то, похоже, изменилось. Им теперь и деньги не нужны. И вот это — по-настоящему опасный симптом.

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Нам тут страшно отнюдь не за радостно гарцующего на остатках национальной экономики социопата. Мы опасаемся за уровень саморазрушения народа, позволившего подобного рода министрам «инфраструктуры» прийти к власти в собственной стране.

Инстинкт самосохранения, по крайней мере, у этой человеческой общности совершенно точно отсутствует. Потому как жить под руководством таких экземпляров — это пострашнее, чем садиться пассажиром в автобус, за рулем которого радостно устроился и жмет на всевозможные «рычажки» сбежавший днями из дома скорби патентованный идиот.