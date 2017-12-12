Замахнулся на святое: Олейник рассказал, за что Порошенко объявил войну Саакашвили

На Украине продолжают кипеть страсти вокруг опального грузинско-украинского политика Михаила Саакашвили, который призывал своих сторонников добиваться импичмента президента Петра Порошенко. Накануне суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте Саакашвили, который ранее был задержан по подозрению в попытке организации государственного переворота. Саакашвили был отпущен на свободу под поручительство депутатов Верховной рады. Некоторые украинские политики уже назвали освобождение Саакашвили ударом по президенту Украины Петру Порошенко и генпрокурору Юрию Луценко.

После начала кампании по объявлению импичмента президенту Украины Саакашвили стал опасен для нынешней киевский власти, и решить эту проблему законными методами в Киеве не могут, заявил Федеральному агентству новостей украинский политик, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Олейник прокомментировал ситуацию вокруг Саакашвили не только как политик, но и как профессиональный юрист.

«Если брать политическую составляющую этого дела, то, понятно, что Саакашвили сегодня реально несет угрозу нынешнему режиму, — отметил собеседник ФАН. — Да, Саакашвили не имеет перспектив стать президентом Украины или депутатом. Таковы законодательство и конституция Украины. Но в реальности он может побороться с Порошенко. И разрушить эту систему Саакашвили может. Он имеет хороший вес и в мире, и на Украине. И поэтому, когда он поднимал вопрос изменений в законодательстве относительно избирательных законов, когда он говорил о создании антикоррупционного суда, власть его терпела. Но когда Саакашвили замахнулся на святое — потребовал импичмента Порошенко — вот тут-то Порошенко и решил его, как говорится, «упаковать». А поскольку у Порошенко кум — генеральный прокурор [Юрий] Луценко [на самом деле Луценко — кум жены Порошенко — прим.], который не юрист по образованию, то «паковали» Саакашвили, исходя не из юридических правил, а в жанре цирка. Нет решения суда на проникновение в жилье, когда его задерживали — не принималось это решение судом. Правоохранительные органы, которые действовали при задержании, тоже понимали, что это очень сомнительное мероприятие».

По словам Владимира Олейника, все дальнейшие события вокруг Саакашвили напоминали легендарные времена Гуляйполя.

«Саакашвили оказал сопротивление при задержании. А реальность сегодня такова, что на Украине нет государства, нет верховенства права. Поэтому «банда» Порошенко напала на «атамана банды» Саакашвили и захватила его в плен. А «банда» Саакашвили отбила по пути своего «главаря». А когда принесли материалы в суд, то суд посмотрел и сказал — хорошо, деньги ему кто-то давал и т.д., но в чем тут состав преступления, какие действия совершил Саакашвили, направленные на свержение существующего строя? — Разговоры? — Так за суждения у нас пока не судят. Он что, захватывал помещения, как это было в 2014 году? Нет. Он не совершал этих действий. Поэтому в данном случае суд пришел к выводу, что нет состава преступления», — отметил Владимир Олейник, по словам которого, вся эта история еще далека от завершения.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не согласен с отказом суда арестовать Михаила Саакашвили, сообщает «Газета.ру». Луценко намерен подать апелляцию.

Сам Саакашвили назвал решение суда «победой логики» — и эта маленькая победа над Порошенко лишний раз свидетельствует о том, что киевская вертикаль власти пошатнулась. «Но все равно вся эта система разваливается, — заявил он после суда. — Сегодня судья не выполнила их [властей Украины] прямое указание».

Генпрокуратура Украины заявляет, что так называемый «майдан Саакашвили» в Киеве финансируется окружением экс-президента Украины Виктора Януковича.