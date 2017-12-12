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Сирия: боевики в Хаме и Идлибе объединились для борьбы против ИГ
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    Сирия: боевики в Хаме и Идлибе объединились для борьбы против ИГ

    12:57  12 Декабря 2017  /обновлено: 12:57  12 Декабря 2017
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    Сирия: боевики в Хаме и Идлибе объединились для борьбы против ИГ

    Идлиб, 12 декабря. На севере провинции Хама возник новый альянс боевиков, настроенных против «Исламского государства»1.

    Подконтрольные боевикам информационные порталы опубликовали заявление, в соответствии с которым в новый альянс, который создается в провинциях Хама и Идлиб, вошли группировки «Ахрар аш-Шам», «Харакат Нуреддин аз-Зинки» и «Джебхат ан-Нусра1» (запрещенная в России террористическая организация). Они намерены совместно бороться с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Отмечается, что ранее «Аз-Зинки» и «Аш-Шам» входили в состав «Ан-Нусры», однако прежний союз закончился междоусобной войной. Сейчас командование «Джебхат ан-Нусры» пообещало своим новым соратникам вернуть пленных и ранее захваченное оружие.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #хама #игил #идлиб #джебхат ан-нусра
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