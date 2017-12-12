Сирия: боевики в Хаме и Идлибе объединились для борьбы против ИГ

Идлиб, 12 декабря. На севере провинции Хама возник новый альянс боевиков, настроенных против «Исламского государства»1.

Подконтрольные боевикам информационные порталы опубликовали заявление, в соответствии с которым в новый альянс, который создается в провинциях Хама и Идлиб, вошли группировки «Ахрар аш-Шам», «Харакат Нуреддин аз-Зинки» и «Джебхат ан-Нусра1» (запрещенная в России террористическая организация). Они намерены совместно бороться с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Отмечается, что ранее «Аз-Зинки» и «Аш-Шам» входили в состав «Ан-Нусры», однако прежний союз закончился междоусобной войной. Сейчас командование «Джебхат ан-Нусры» пообещало своим новым соратникам вернуть пленных и ранее захваченное оружие.

Initial agreement reached at a meeting on Monday for #HTS to return weapons and prisoners it captured during fighting with these other listed factions, in return for reinforcements to fight the ongoing joint #Assad regime and #ISIS offensive in E #Hamahttps://t.co/HI4iJExGhZ — (@badly_xeroxed) December 11, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.