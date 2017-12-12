Олимпийское собрание приняло решение по поводу участия российских спортсменов в ОИ-2018

Москва, 12 декабря. Олимпийское собрание поддержало намерение российских спортсменов, заявивших об участии на ОИ-2018 в Пхенчхане. ОКР окажет поддержку олимпийцам, которые не получили приглашения МОК, либо отказались от участия в Играх.

В Москве 12 декабря проходит олимпийское собрание, на котором решается ряд вопросов, связанных с предстоящей Олимпиадой в Южной Корее. ОКР был временно отстранен решением МОК 5 декабря, в связи с чем российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом. Комиссия российского Олимпийского комитета заявила, что поддержит атлетов, которые готовы выступить на Играх.

Олимпийцы получат необходимую помощь в решении организационных, технических, финансовых вопросов. Напомним, ранее глава государства Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать участию россиян в Олимпиаде, поскольку многие олимпийцы долгие годы готовились к соревнованиям.