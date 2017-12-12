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Михалков заявил, что российское кино преодолело период «тяжелого кризиса»
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    Михалков заявил, что российское кино преодолело период «тяжелого кризиса»

    12:49  12 Декабря 2017  /обновлено: 12:50  12 Декабря 2017
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    Михалков заявил, что российское кино преодолело период «тяжелого кризиса»

    Москва, 12 декабря. В настоящее время российские кинокартины занимают верхние строчки рейтингов и являются лидерами проката в России, объявил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. По его словам, в настоящее время российское кино «начинает выходить из тяжелого кризиса».

    Поблагодарив за поддержку кинематографа Минкультуры и Фонд кино, Михалков подчеркнул, что с 2012 года наполняемость кинотеатров в России выросла в полтора раза. Причину этого режиссер видит в том, что российское кино поменяло свое отношение к зрителю.

    «Для меня стало большой радостью, что люди стали ходить на российское кино, потому что оно перестало их «чморить» и опускать на дно, — объявил Михалков на X съезде Союза кинематографистов. — Самые кассовые картины – это, по сути, советское кино: в нем существует вера, надежда и любовь; мне кажется, что на сегодняшний день мы начинаем выходить из тяжелого кризиса».

    Михалков заявил, что российское кино преодолело период «тяжелого кризиса»

    Как отмечает Ura.ru, Никиту Михалкова переизбрали на должность председателя в ходе X съезда Союза кинематографистов.

    Автор: Валентин Меликов
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