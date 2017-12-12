Появилось видео возвращения российских военных из Сирии в Дагестан

Махачкала, 12 декабря. Торжественная церемония чествования солдат и офицеров военной полиции 136-й мотострелковой бригады, которые вернулись к месту постоянной дислокации из Сирии проходит в Махачкале.

Военнослужащим прямо на летном поле вручают ордена и памятные знаки участников миротворческой операции в Сирии за проявленные отвагу и мужество. Видео с церемонии опубликовал телеканал «Вести 24».

Начальник главного управления военной полиции Минобороны РФ, генерал-лейтенант Владимир Ивановский отметил, что домой батальон вернулся в полном составе.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 11 декабря, отдал приказ приступить к выводу российской группировки из Сирийской Арабской Республики (САР)