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Появилось видео возвращения российских военных из Сирии в Дагестан
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    Появилось видео возвращения российских военных из Сирии в Дагестан

    12:48  12 Декабря 2017  /обновлено: 12:48  12 Декабря 2017
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    Появилось видео возвращения российских военных из Сирии в Дагестан

    Махачкала, 12 декабря. Торжественная церемония чествования солдат и офицеров военной полиции 136-й мотострелковой бригады, которые вернулись к месту постоянной дислокации из Сирии проходит в Махачкале.

    Военнослужащим прямо на летном поле вручают ордена и памятные знаки участников миротворческой операции в Сирии за проявленные отвагу и мужество. Видео с церемонии опубликовал телеканал «Вести 24».

    Начальник главного управления военной полиции Минобороны РФ, генерал-лейтенант Владимир Ивановский отметил, что домой батальон вернулся в полном составе.

    Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 11 декабря, отдал приказ приступить к выводу российской группировки из Сирийской Арабской Республики (САР)

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сирия #вывод войск
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