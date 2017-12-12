Доктор Щеглов о секс-скандале вокруг Трампа: Отделяйте мух от котлет

По мнению известного сексолога Льва Щеглова, обвинения в сексуальных домогательствах, которым подвергся президент США Дональд Трамп, говорят о проблемах массового сознания и истеричности американского общества.

Как сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на собственные источники, Дональд Трамп пришел в ярость из-за того, что постпред США при ООН Никки Хейли поддержала женщин, обвинивших президента в сексуальных домогательствах.

Выступая в эфире одного из телеканалов, Хейли заявила, что три американки, сообщившие о домогательствах Трампа, «должны быть услышаны». При этом Рэйчел Крукс, Саманта Холви и Джессика Лидс, рассказавшие о неподобающем поведении американского президента, считают, что расследованием этих инцидентов должен заняться Конгресс США, а в Белом доме их заявления против Трампа назвали «фейковыми новостями».

«Давайте отделять мух от котлет. Билл Клинтон подвергся импичменту вовсе не из-за своей связи с Моникой Левински, а из-за того, что он отрицал эту связь, поклявшись в суде на Библии. То есть импичмент проводился из-за его лжесвидетельства и воспрепятствования правосудию. Но общественное сознание устроено таким образом, что мы связываем импичмент Клинтона именно с сексуальным скандалом», — отметил доктор Щеглов.

По его мнению, сексуальные скандалы вокруг Трампа — это часть истерической волны, с помощью которой многие пытаются свести счеты с нынешним главой Белого дома либо пропиариться за его счет.

«Эта волна имела свое начало, и скоро мы будем наблюдать ее конец. Сейчас же американские женщины неожиданно вспоминают, что было между ними и значимыми фигурами США десятки лет назад. Как по мановению волшебной палочки, они вспоминают, что Трамп им шепнул на ухо почти 40 лет назад. И на это, мне кажется, не стоит реагировать, потому что это относится к проблемам массового сознания, к проблемам истеричности и самопиара», — сказал Лев Щеглов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Он напомнил, что волна секс-скандалов в США началась с продюсера Харви Вайнштейна.

«Люди поняли, что говорить о сексуальных домогательствах, которые якобы имели место быть, это модно, это некий тренд. Поэтому к нему присоединились те, кто хочет славы или намерен свести счеты. А счеты с Трампом свести хотят многие, если вспомнить выборы. Его, мягко говоря, не очень любят», — отметил доктор Щеглов.

Он говорит, что такая истерика в России вряд ли получится, потому что наше общество более закрыто.

«В нашем обществе прикоснуться рукой к плечу или шепнуть на ушко о том, что у женщины прекрасная фигура, не будет расцениваться как сексуальное домогательство. А в американском обществе мы видим определенный перегиб нормальной логики. Никто не спорит, что сексуальное домогательство — вещь противная, с ним надо бороться. Но любое явление можно довести до абсурда, что мы и наблюдаем в США. А у нас в этом плане есть сильный недогиб, если так можно выразиться. У нас зачастую общественное мнение оказывается на стороне того, кто реально домогается, обвиняя жертв в том, что они поздно вечером куда-то шли в короткой юбке. В идеале борьба с сексуальными домогательствами должна представлять собой нечто среднее между тем, что происходит в США и что делается в России», — считает Лев Щеглов.

Добавим, что в заявлении, которое разозлило Дональда Трампа, Никки Хейли отметила, что все женщины, подвергшиеся сексуальным домогательствам, должны быть услышаны, даже если притеснения были со стороны президента США.