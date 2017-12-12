Доктор Щеглов о секс-скандале вокруг Трампа: Отделяйте мух от котлет
По мнению известного сексолога Льва Щеглова, обвинения в сексуальных домогательствах, которым подвергся президент США Дональд Трамп, говорят о проблемах массового сознания и истеричности американского общества.
Как сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на собственные источники, Дональд Трамп пришел в ярость из-за того, что постпред США при ООН Никки Хейли поддержала женщин, обвинивших президента в сексуальных домогательствах.
Выступая в эфире одного из телеканалов, Хейли заявила, что три американки, сообщившие о домогательствах Трампа, «должны быть услышаны». При этом Рэйчел Крукс, Саманта Холви и Джессика Лидс, рассказавшие о неподобающем поведении американского президента, считают, что расследованием этих инцидентов должен заняться Конгресс США, а в Белом доме их заявления против Трампа назвали «фейковыми новостями».
«Давайте отделять мух от котлет. Билл Клинтон подвергся импичменту вовсе не из-за своей связи с Моникой Левински, а из-за того, что он отрицал эту связь, поклявшись в суде на Библии. То есть импичмент проводился из-за его лжесвидетельства и воспрепятствования правосудию. Но общественное сознание устроено таким образом, что мы связываем импичмент Клинтона именно с сексуальным скандалом», — отметил доктор Щеглов.
По его мнению, сексуальные скандалы вокруг Трампа — это часть истерической волны, с помощью которой многие пытаются свести счеты с нынешним главой Белого дома либо пропиариться за его счет.
«Эта волна имела свое начало, и скоро мы будем наблюдать ее конец. Сейчас же американские женщины неожиданно вспоминают, что было между ними и значимыми фигурами США десятки лет назад. Как по мановению волшебной палочки, они вспоминают, что Трамп им шепнул на ухо почти 40 лет назад. И на это, мне кажется, не стоит реагировать, потому что это относится к проблемам массового сознания, к проблемам истеричности и самопиара», — сказал Лев Щеглов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.
Он напомнил, что волна секс-скандалов в США началась с продюсера Харви Вайнштейна.
«Люди поняли, что говорить о сексуальных домогательствах, которые якобы имели место быть, это модно, это некий тренд. Поэтому к нему присоединились те, кто хочет славы или намерен свести счеты. А счеты с Трампом свести хотят многие, если вспомнить выборы. Его, мягко говоря, не очень любят», — отметил доктор Щеглов.
Он говорит, что такая истерика в России вряд ли получится, потому что наше общество более закрыто.
«В нашем обществе прикоснуться рукой к плечу или шепнуть на ушко о том, что у женщины прекрасная фигура, не будет расцениваться как сексуальное домогательство. А в американском обществе мы видим определенный перегиб нормальной логики. Никто не спорит, что сексуальное домогательство — вещь противная, с ним надо бороться. Но любое явление можно довести до абсурда, что мы и наблюдаем в США. А у нас в этом плане есть сильный недогиб, если так можно выразиться. У нас зачастую общественное мнение оказывается на стороне того, кто реально домогается, обвиняя жертв в том, что они поздно вечером куда-то шли в короткой юбке. В идеале борьба с сексуальными домогательствами должна представлять собой нечто среднее между тем, что происходит в США и что делается в России», — считает Лев Щеглов.
Добавим, что в заявлении, которое разозлило Дональда Трампа, Никки Хейли отметила, что все женщины, подвергшиеся сексуальным домогательствам, должны быть услышаны, даже если притеснения были со стороны президента США.
«Я знаю, что он был избран, но женщины всегда должны чувствовать себя комфортно. И мы все должны быть готовы их слушать», — цитирует постпреда США при ООН «Газета.ru».