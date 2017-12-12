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Ученые назвали причину супружеской измены
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    Ученые назвали причину супружеской измены

    12:37  12 Декабря 2017  /обновлено: 12:38  12 Декабря 2017
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    Ученые назвали причину супружеской измены

    Москва, 12 декабря. Ученые из Университета Эмори рассказали о том, как окситоцин влияет на сексуальное поведение и предрасположенность человека к изменам.

    По словам экспертов, окситоцин играет значимую роль в деятельности человеческого организма. В частности, именно он формирует связь, которая образуется между кормящей матерью и новорожденным ребенком. Именно этот нейротранситтер увеличивает вероятность того, что новорожденный выживет и будет способен передать свои гены следующему поколению.

    Ученые назвали причину супружеской измены

    Он также оказывает влияние на различные аспекты социального поведения у взрослых людей. В частности, уровень окситоцина связан с сексуальной верностью, передает Planet Today. Такое открытие сделали ученые во время наблюдения за полевками. У одних птиц был обнаружен феномен «сексуального Альцгеймера»: они просто не могли запомнить всех своих сексуальных партнеров и постоянно им изменяли. Другие же проводили с одним партнером всю свою жизнь. В случае, если любимый умирал, птица проявляла признаки горя и депрессии.

    Основное различие между птицами заключается в гене, который контролирует рецепторы окситоцина и вазопрессина в мозге. У птиц-изменщиков этот ген практически полностью закрывает рецепторы, у верных пташек рецепторы постоянно активны.

    Автор: Дима Оленин
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    #ученые #измена #окситоцин
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