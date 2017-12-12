РКН решает важную и актуальную проблему, борясь с живодерским контентом — эксперт

Глава Роскомнадзора Александр Жаров выступил за досудебную блокировку противоправного контента, содержащего сцены жестокого обращения с животными. Несмотря на эффективную работу по блокировке подобного рода информации, к сожалению, у регулятора связаны руки до тех пор, пока он не получит решение суда о блокировке противозаконного контента.

РКН планирует разработать поправки в действующую нормативно-правовую базу, чтобы у ведомства была возможность блокировать такую информацию в досудебном порядке.

«Это вполне можно сделать путем внесения дополнений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», на основании которого уже несколько лет блокируются сайты с детской порнографией, пропагандой суицида, наркотиков и наркомании, с экстремистскими материалами», — написал Жаров в своей колонке в газете «Известия».

Глава ведомства также подчеркнул, что возможность выкладывать зверства в Интернет — один из мотивирующих факторов, побуждающих живодеров мучить несчастных животных.

Активист инициативной группы «Живодерам.нет» и зоозащитница Мария Высоцкая в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметила, что РКН обратил внимание на очень важную и актуальную проблему.

«В том случае, если предложение Роскомнадзора будет одобрено законодателями, эффективность борьбы с противоправным контентом возрастет многократно, особенно это касается социальной сети «ВКонтакте». В настоящий момент она представляет собой рассадник всевозможного рода зверств. Именно «ВКонтакте» находятся все сообщества догхантеров и прочих психически нездоровых людей. Изменение законодательства по предложению РКН поможет гораздо быстрее решать вопросы с техподдержкой, потому что если Facebook и «Одноклассники» как-то реагируют на обращения граждан, то «ВКонтакте» не желает идти на встречу», — говорит зоозащитница.

Также Мария Высоцкая выразила надежду на то, что Роскомнадзор будет внимательно изучать все обращения граждан, поскольку живодеры могут воспользоваться изменением нормативно-правовой базы в собственных целях.

«Догхантеры тоже не лыком шиты — они могут жаловаться на контент, когда волонтеры спасают животных и размещают фотографии с надеждой на получение финансовой помощи. Сейчас очень много различных фондов, которые собирают деньги на помощь животным. Но будем надеяться, что регулятор будет бороться только против контента, содержащего сцены жестокого обращения с животными. Я напомню, что в Америке за жестокое обращение с животными людей сажают в тюрьму», — подытожила Высоцкая.

Председатель Некоммерческого партнерства «Союз защитников информации» Александр Бражников в свою очередь выразил мнение, что руководству социальных сетей и владельцам сайтов стоит самостоятельно бороться против подобного рода контента.