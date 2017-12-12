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Политика
Пушков оценил ответные меры Москвы в ситуации с RT в США
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    Пушков оценил ответные меры Москвы в ситуации с RT в США

    12:40  12 Декабря 2017  /обновлено: 12:41  12 Декабря 2017
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    Пушков оценил ответные меры Москвы в ситуации с RT в США

    Москва, 12 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ответные меры в отношении американских СМИ в связи с давлением на RT в США. 

    Он заявил, что не ответить в такой ситуации российская сторона просто не могла, при этом, отметил Пушков, реакция Москвы была соразмерной.

    «Ответили мы, мне кажется, более чем соразмерно, потому что ни одну американскую телекомпанию, сравнимую с RT, мы не поставили в статус иностранного агента», — цитирует Пушкова RT.

    Сенатор отметил, что соразмерность в данном вопросе важнее симметричности. По мнению Пушкова, Вашингтон понял реальность ответных российских мер. Если США в своих ограничениях пойдут дальше, то «мы тоже пойдем дальше», подчеркнул Пушков.

    Он добавил, что если Вашингтон поймет, что время остановиться, то «мы все остановимся». Такой сценарий, по мнению сенатора, является наиболее разумным. 

    Напомним, в середине ноября власти США обязали RT зарегистрироваться на территории страны в качестве иностранного агента. 

    Отметим, ранее Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские астронавты могут снова отправиться на Луну. Пушков заметил, что без российских двигателей США не могут добраться даже до МКС, напоминает «Телеканал 360».    

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #сша #пушков #rt #сми
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