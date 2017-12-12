Путин обозначил приоритеты России в экологии

Москва, 12 декабря. Снижение отрицательного влияния хозяйственной деятельности для окружающей среды является одной из важнейших задач России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в приветствии участникам хозяйственной деятельности на среды, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Сегодня снижение негативного влияния хозяйственной деятельности на природу является одной из приоритетных общенациональных задач», — считает Путин.

От эффективного выполнения этой задачи напрямую зависит устойчивое и гармоничное развитие РФ, здоровье граждан и сохранение редких представителей флоры и фауны.

Путин выразил уверенность, что в России будет продолжена работа по привлечению внимания общества к проблемам экологии, формированию экологической культуры и бережного отношения к природе у населения.