Выборная кампания отразится на подготовке Путина к пресс-конференции — Песков

Москва, 12 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания, которая начнется в ближайшие дни, накладывает отпечаток на подготовку президента РФ Владимира Путина к ежегодной пресс-конференции.

Так, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, представитель Кремля сказал: «Разумеется, отпечаток на пресс-конференцию (Путина — ред.) и на ход подготовки накладывают предвыборная кампания, которая вот-вот начнется, и тот факт, что, как вы знаете, президент заявил о своем намерении стать кандидатом в президенты в очередной раз, поэтому ведется достаточно напряженная работа».

Напомним, ранее Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятия ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в марте 2018 года.

Выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания начнется в декабре текущего года.