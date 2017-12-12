Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Уголовное дело возбудили после гибели новорожденного в Новосибирске
Россия
Выборная кампания отразится на подготовке Путина к пресс-конференции — Песков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выборная кампания отразится на подготовке Путина к пресс-конференции — Песков

    17:26  12 Декабря 2017  /обновлено: 17:26  12 Декабря 2017
    49

    Выборная кампания отразится на подготовке Путина к пресс-конференции — Песков

    Москва, 12 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания, которая начнется в ближайшие дни, накладывает отпечаток на подготовку президента РФ Владимира Путина к ежегодной пресс-конференции.

    Так, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, представитель Кремля сказал: «Разумеется, отпечаток на пресс-конференцию (Путина — ред.) и на ход подготовки накладывают предвыборная кампания, которая вот-вот начнется, и тот факт, что, как вы знаете, президент заявил о своем намерении стать кандидатом в президенты в очередной раз, поэтому ведется достаточно напряженная работа».

    Выборная кампания отразится на подготовке Путина к пресс-конференции — Песков

    Напомним, ранее Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятия ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в марте 2018 года.

    Выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания начнется в декабре текущего года.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #песков #выборы-2018
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть