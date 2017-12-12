Сирия: наносившие удары по боевикам Ту-22М3 вылетели в пункты постоянной дислокации

Москва, 12 декабря. Бомбардировщики Ту-22М3, наносившие удары по ИГ1 (запрещена в России) в Сирии, вылетели в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщает во вторник Минобороны России.

Бомбардировщики Ту-22М3 после удачного окончания выполнения боевых задач по нанесению ударов по объектам террористов ИГ (группировка запрещена в России) на территории Сирии приступили к перелету с оперативного аэродрома в Северной Осетии в пункты постоянной дислокации, следует из сообщения военного ведомства.

Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на российскую базу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из САР.

Глава РФ поздравил военных с победой, пожелал им «доброго пути», а также поздравил с наступающим Новым годом.

Владимир Путин. Биография

1 Организация запрещена на территории РФ.