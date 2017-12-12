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Сирия: наносившие удары по боевикам Ту-22М3 вылетели в пункты постоянной дислокации
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    Сирия: наносившие удары по боевикам Ту-22М3 вылетели в пункты постоянной дислокации

    12:15  12 Декабря 2017  /обновлено: 12:23  12 Декабря 2017
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    Сирия: наносившие удары по боевикам Ту-22М3 вылетели в пункты постоянной дислокации

    Москва, 12 декабря. Бомбардировщики Ту-22М3, наносившие удары по ИГ1 (запрещена в России) в Сирии, вылетели в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщает во вторник Минобороны России.

    Бомбардировщики Ту-22М3 после удачного окончания выполнения боевых задач по нанесению ударов по объектам террористов ИГ (группировка запрещена в России) на территории Сирии приступили к перелету с оперативного аэродрома в Северной Осетии в пункты постоянной дислокации, следует из сообщения военного ведомства. 

    Сирия: наносившие удары по боевикам Ту-22М3 вылетели в пункты постоянной дислокации

    Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на российскую базу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из САР. 

    Глава РФ поздравил военных с победой, пожелал им «доброго пути», а также поздравил с наступающим Новым годом.

    Владимир Путин. Биография 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #хмеймим #минобороны рф #ту-22м3
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