Дуров рассказал о переезде в Дубай и своей ориентации

Москва, 12 декабря. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и разработчик мессенджера Telegram Павел Дуров решил поселиться в Дубае. Дуров признался, что ему нравится налоговая система в ОАЭ.

«Но есть и обратная сторона жизни в такой религиозно-консервативной стране. Если бы я был геем, то у меня были бы проблемы. Или если бы я хотел выпить алкоголя или поесть свинины», — пошутил Дуров в интервью британскому изданию Bloomberg.

Как отмечает Ura.Ru, Дуров оптимистично настроен в отношении биткоина. Отакже назвал криптовалюту «цифровым золотом». Предприниматель признался, что четыре года назад купил 2000 биткоинов за 1,5 млн долларов. Сейчас их стоимость превышает 35 млн долларов.

Как напоминает «Ридус», в августе Павел Дуров порадовал своих подписчиков фотографией с обнаженным торсом.