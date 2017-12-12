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Дуров рассказал о переезде в Дубай и своей ориентации
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    Дуров рассказал о переезде в Дубай и своей ориентации

    12:22  12 Декабря 2017  /обновлено: 12:23  12 Декабря 2017
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    Дуров рассказал о переезде в Дубай и своей ориентации

    Москва, 12 декабря. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и разработчик мессенджера Telegram Павел Дуров решил поселиться в Дубае. Дуров признался, что ему нравится налоговая система в ОАЭ.

    «Но есть и обратная сторона жизни в такой религиозно-консервативной стране. Если бы я был геем, то у меня были бы проблемы. Или если бы я хотел выпить алкоголя или поесть свинины», — пошутил Дуров в интервью британскому изданию Bloomberg.

    Как отмечает Ura.Ru, Дуров оптимистично настроен в отношении биткоина. Отакже назвал криптовалюту «цифровым золотом». Предприниматель признался, что четыре года назад купил 2000 биткоинов за 1,5 млн долларов. Сейчас их стоимость превышает 35 млн долларов.

    Как напоминает «Ридус», в августе Павел Дуров порадовал своих подписчиков фотографией с обнаженным торсом.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #оаэ #дубай #дуров
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